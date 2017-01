Deutschland ist bunt! Volkan singt „Kind dieser Erde“

QUELLE » Promotion Werft

„Uns verbindet mehr als uns trennt“ mit diesem Satz endet das Video von Newcomer Volkan, der am 16.12.2016 mit „Kind dieser Erde“ seinen ersten Song veröffentlichte. Dem gebürtigen Stuttgarter mit türkischen Wurzeln geht es um eine Art Völkerverständigung „Ich selbst bin an vielen Orten Zuhause. Stuttgart, Ankara, Antalya, und sogar bei meinen Freunden verteilt in ganz Deutschland. Ich hatte außerdem das Glück, hier in Deutschland mit Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen aufzuwachsen. Deutschland ist bunt. Das hat mich unheimlich positiv geprägt.“

Mit seiner ersten Veröffentlichung möchte Volkan den momentanen Entwicklungen ein musikalisches Statement entgegenbringen „Auch wenn jetzt von einigen Seiten versucht wird unser Miteinander zu stören; uns verbindet mehr als uns trennt. Wir dürfen uns diese Identitätskrise nicht aufschwätzen lassen. Wir definieren uns durch unsere Taten. Alles andere ist Theorie.“

An dem Video zu „Kind dieser Erde“ wirkte Publizist Jürgen Todenhöfer mit, der 2015 mit seiner Veröffentlichung Inside IS – 10 Tage im „Islamischen Staat“ für Aufsehen sorgte. Das Debütalbum von Volkan wird im Mai 2017 erscheinen.

