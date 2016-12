Die „Kings of A Cappella“:  NATURALLY 7

QUELLE » networking media

Naturally 7 sind welweit für eigene Hits und aufsehenerregende a-capella-Interpretationen bekannt – darunter Phil Collins’ „Feel It (In The Air Tonight) oder Coldplays episches Werk „Fix You“. Ihre Eigenkomposition „Wall Of Sound“ haben sie auf drei Welttourneen mit Michel Bublé präsentiert: in 467 Konzerten, 25 Ländern und vor über 4 Millionen Zuschauern.

Eine Kostprobe der außergewöhnlichen Stimmtalente gibt es am 25. Dezember in der Helene-Fischer Show im ZDF: Dann werden Naturally 7 ihr Können in einem gefühlvollen Duett „Hello“ mit dem deutschen Superstar demonstrieren.

„Both Sides Now“, das 7. Studio-Album von Naturally 7, wird im Frühjahr veröffentlich und markiert eine weitere bemerkenswerte Entwicklung der New Yorker Vokalgruppe. Das Album überzeugt durch wunderbare, von Wärme geprägte Harmonien und Arrangements – in Kombination mit Naturally 7’s einzigartigem Talent, den Klang verschiedenster Instrumente mit der Stimme zu imitieren, entsteht ein vokalistisches Gesamtkunstwerk.

„Both Sides Now“ enthält ein Vielzahl von Klassikern: das von Anton Dvorak beeinflusste „Going Home“, Englands patriotische Hymne „Jerusalem“, Roberta Flack’s „The First Time Ever I Saw Your Face“, Stings “Shape of my heart“ (feat. youTubes A Cappella-Sensation Peter Hollens), Paul McCartney’s „Pipes Of Peace“, den Titel-Song „Both Sides Now“ von Joni Mitchell und eine sehr originelle Version von Adele’s Mega-Hit „Hello“.

Ebenfalls auf dem neuen Album: Naturally 7s Original-Song „Caught In The Moment“, mit dem sie jeweils ihre Liveshows beenden; dabei begleitet sie Pentatonix-Mitglied Kevin Olusola am Cello. Besonders bemerkenswert: Kevins Cello ist das einzige ‚echte’ Instrument, das auf dem neuen Meisterwerk der „A Cappella-Kings“ zu hören ist.

Naturally 7 Live: Both Sides Now Tournee 2017

19.05.2017, Berlin – Huxleys Neue Welt

20.05.2017, Hamburg – Laeiszhalle

21.05.2017, Mainz – Frankfurter Hof

22.05.2017, München – Circus Krone

23.05.2017, Köln – Theater am Tanzbrunnen

24.05.2017, Essen – Lichtburg

26.05.2017, Stuttgart – Theaterhaus (am Pragsattel)

