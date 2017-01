Le Fly – Video Premiere „Wir sehen sehr gut aus“

QUELLE » netinfect

ARTIST » Le Fly

netinfect

Le Fly: Das ist gelebte Freiheitsliebe und erlebbare Freigeistigkeit – ob in der Kunst oder im Leben. Bei dem Kollektiv aus dem superbunten Hamburger Stadtteil St. Pauli wird gekonntes Spackentum zu kreativer Musikkunst, die gleichsam in Hirn, Herz und Beine geht. Denn ja: Man sollte immer tanzen. Dabei aber das Nachdenken und Bewusstmachen nicht ganz zu vergessen, das ist ein Anliegen von Le Fly.

Nach zwei erfolgreichen Alben – „St. Pauli Tanzmusik“ (2010) und „Grüß dich doch erstmal!“ (2013) – nach gefühlt fast endlosen Tourneen durch die Republik und zahllosen unvergesslichen Live- Momenten hat sich die Bande in diesem Jahr auf die Entstehung eines dritten Longplayers konzentriert. Es galt dabei, die gemachten Erfahrungen zu verarbeiten, gleichzeitig die Lust und Freude an drückender Knackigkeit und spontanem Groove aber nicht zu verlieren.

Als erster Vorbote des kommenden Albums, das im Frühjahr 2017 erscheinen wird, erschien mit „Wir sehen sehr gut aus“ die erste Video-Single (VÖ 16.12.2016). Le Fly folgen damit einerseits der Tradition ihre Fans zu Weihnachten mit einem neuen Video zu beschenken, und andererseits ihrem Credo, auch einmal gesellschaftlich brisante Themen mit viel Selbstironie und Toleranz anzugehen.

Als eine Band, die aus dem rot funkelnden Vergnügungs-Stadtteil Hamburgs stammt, ist Toleranz für Le Fly eine Selbstverständlichkeit – aber eben leider nicht für alle. Hierfür auf spitzfindig und filmisch hochqualitative Weise zu sensibilisieren, ist der Auftrag des erneut von Band-Intimus Dan Weigl gedrehten Kurzfilms. Er entstand im „Pulverfass“ auf der Reeperbahn, einem der ältesten und renommiertesten Travestie-Clubs des gesamten Globus. Weigl und Le Fly, die sich in ihrer Filmliebhaberei perfekt ergänzen, erzählen darin eine herrliche Geschichte von Travestie, Queerness und moralischer Toleranz – ein eindringliches Bild vom Leben auf St. Pauli sowie ein Statement zur zunehmenden populistischen Verrohung der Öffentlichkeit.

Alles verpackt in einen geradezu hymnenhaften, äußerst lässig aus der Hüfte geschossenen Song, der uns alle zu einem Lächeln ebenso animiert wie zu dem folgenden Gedanken, der so treffend im Video gezeigt wird: „Egal was man ist oder wie man sich fühlt – man sieht immer gut aus.“

