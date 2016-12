Marillion „Marbles In The Park“ als Live-VÖ

QUELLE » netinfect

ARTIST » Marillion

netinfect

Seit 2002 und im 2-Jahres Rhythmus begrüßen Marillion ihre Fans zu einem ganz besonderen Event – dem Marillion-Weekend. An drei Tagen tauchen ihre Fans noch tiefer in die „Marillion“ -Welt ein, treffen ihre Band tagsüber persönlich und an jedem der drei Abende bietet die erfolgreiche Progressive Rock Band ihrem Publikum eine großartige Liveshow, jeweils mit einer unterschiedlichen Setlist, bestehend aus von Anfang bis Ende gespielten Alben, Fan-Favoriten und musikalischen Marillion-Raritäten.

Vom 20. März bis 22 März 2015 fand das Marillion-Weekend in den Niederlanden statt und der Samstagabend stand ganz im Sinne eines ihrer besten und erfolgreichsten Alben: Marillion performten „Marbles“ in voller Länge und mit handverlesenen Zugaben. Am 20. Januar 2017 erscheint mit “Marbles In The Park” die beindruckende Liveshow samt atemberaubender Projektionen und Lasereffekte sowie dem hervorragenden High-Definition-Sound erstmalig als Doppel-CD, DVD und Blu-ray.

Marillions Musik zielt immer auf die größtmögliche Wirkung, mit einem enormen Klangaufwand erwecken sie Leidenschaft und Begeisterung. „Marbles“ in diesem musikalischen Gewand zu erleben ist ein Hör- und Sehvergnügen par excellence!

Eine kleine Einsicht bietet vorab schon mal das Live Video zu “You’re Gone”:

Marillions aktuelles Studioalbum „F*** Everyone And Run (F.E.A.R.)“ ist eines der erfolgreichsten in der Bandgeschichte. In ihrer Heimat Großbritannien stieg das Album auf Platz 4 ein und auch europaweit erzielen Marillion die höchsten Chartplatzierungen seit mehr als 20 Jahren! In Deutschland katapultiert das musikalische Meisterwerk die Band erstmals seit 25 Jahren zurück in die TOP 10!

Empfehlungen zu Marillion

Letzte Aktualisierung am 22.12.2016 um 09:31 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API