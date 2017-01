Ray Wilson 2016 mit zwei neuen Studioalben

QUELLE » Gordeon Music

Er hat eine der kraftvollsten und markantesten Stimmen der Rock-Musik: Singer/Songwriter Ray Wilson veröffentlicht am 03.06.2016 sein neues Album „Song For A Friend“. Eine von Rays Stärken ist seit jeher seine gefühlvolle Seite und diese steht auf „Song For A Friend“ im Vordergrund.

Akustisch aufs Wesentliche reduziert präsentiert Ray zehn Stücke: emotional, melancholisch, leidenschaftlich, mitreißend, einfühlsam – nie kitschig, immer spannend! „Song For A Friend“ widmet Ray seinem Freund James Lewis, der 2015 starb.

Ray beschloss nach dem Tod von Lewis eine Sammlung musikalischer Shortstorys zu schreiben. Es geht um Eifersucht, Wut, Verletzlichkeit, Bedauern, Enttäuschung, Schicksal und Liebe. Durch den minimalistischen instrumentalen Ansatz kann Ray seine intimsten Gefühle noch eindringlicher vermitteln.

Ray möchte mit „Song For A Friend“ inspirieren: „Immer wenn du das Gefühl hast, aufgeben zu müssen oder den Willen verlierst, weiter zu kämpfen, soll dir das Album helfen, tief in dich zu gehen und dich für die guten Dinge im Leben zu engagieren.“

Ursprünglich hatte Ray Wilson ein Doppelalbum geplant, mit akustischer und elektrischer CD. Nun hat er sich (wie er auf seinen aktuellen Konzerten erzählt) entschieden, dass Akustikalbum zuerst zu veröffentlichen und im Oktober mit einem traditionell elektrischen Bandalbum nachzulegen. Auch gut!

