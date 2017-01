Christina Stürmer – live in Saarbrücken

DATUM » 29.03.2017

QUELLE » Garage Saarbrücken

ARTIST » Christina Stürmer

29.03.2017Garage Saarbrücken

Zwei Echo Awards, zehn Amadeus Awards. Von der Goldenen Stimmgabel, über den Bambi bis zum Leading Ladies Award. Ob Gold oder Platin. Zahlreiche Auszeichnungen schmücken die pastellfarbenen Wände des kleinen Arbeitszimmers im beschaulichen Haus vor den Toren Wiens. Eingebettet zwischen Thaya und Donau, im ländlichen Weinviertel, ist Österreichs erfolgreichste Musikerin zu Hause: Christina Stürmer.

„Ich bin sehr stolz auf die ganzen Preise, aber ich brauche sie nicht ständig um mich herum. Deshalb haben sie den Platz vom Wohnraum ins Studio und ins Arbeitszimmer gewechselt,“ blinzelt die charmante Sängerin in der Nachmittagssonne, während sie an ihrem Verlängerten nippt.

Seit fast 13 Jahren ist die jung gebliebene Musikerin das Aushängeschild der österreichischen Musikszene und steht wie keine andere für den Erfolg über die Grenzen ihres Heimatlandes hinaus. Zeit zurückzublicken: „In den ganzen Jahren ist einfach unfassbar viel passiert. Ich bin total dankbar dafür, dass ich immer noch Musik machen darf, die mir am Herzen liegt. Und wenn ich damit Menschen erreiche und dazu noch glücklich mache, ist das einfach unglaublich schön,“ reflektiert die Ausnahmesängerin.

Mit „Seite an Seite“ bringt Christina Stürmer nun ihr mittlerweile neuntes Studioalbum heraus: „Das Album ist etwas ruhiger geworden oder wie wir während der Produktion immer gesagt haben: „fluffiger“. Ein entspanntes Album also, dass immer noch hält was Christina Stürmer verspricht. Mit der Hitsingle „Seite an Seite“ eröffnet die sympathische Österreicherin die akustische Welt zu dem gleichnamigen Album. Persönlicher, biografischer ist es geworden. Nicht zuletzt, weil Stürmer an einem Großteil der Songs selbst mitgeschrieben hat.

Heute blickt Christina Stürmer auf 13 Jahre voller Erlebnisse zurück. Seien es medienwirksame Ereignisse wie ihre Wachsfigur, die seit 2010 im Wiener Madame Tussauds die Besucher begrüßt oder die Auftritte als Duettpartner von Jon Bon Jovi vor mehr als 200.000 Besuchern. Dabei vergisst sie aber auch nicht die kleinen Dinge, wie den herzlichen Überraschungsgig für 30 Gäste im Garten eines kleinen Reihenhauses in Mainz oder die außergewöhnlich gut belegten Brote ihres Lieblingsbäckers in Köln, die mittlerweile zu einem planmäßigen Zwischenstopp bei jedem Besuch der Domstadt führen.

Hierauf wird die werdende Mutter für einige Zeit verzichten müssen. Ab Juni ist erstmal eine Pause angesagt, bevor es im Frühjahr 2017, dann mit Kind, erneut auf große Tour geht. Diese Termine stehen dann ganz im Zeichen des aktuellen Albums und die Fans dürfen auf eine neue Christina Stürmer gespannt sein. Immer noch eine der markantesten Stimmen, die in der deutschsprachigen Musiklandschaft zu Hause sind. Dann aber Musikerin und Mutter: Christina Stürmer. Natürlich, bodenständig und selbstbewusst.

Live – am 29.3.2017 in der Garage Saarbrücken!

Empfehlungen zu Christina Stürmer

Letzte Aktualisierung am 1.01.2017 um 13:51 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API