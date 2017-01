Das große Schlagerfest startet am 17.3. in der Arena Trier

Die Party des Jahres präsentiert von Florian Silbereisen!

So ein SCHLAGERFEST gab es noch nie! Florian Silbereisen feiert die „neue Lust auf Schlager“ mit der größten Tournee, die er jemals gestartet hat: DAS GROSSE SCHLAGERFEST – DIE PARTY DES JAHRES! Der Showmaster lädt ein zur ganz großen Party mit den größten Schlager-Hits aller Zeiten von „Marmor, Stein und Eisen bricht“ bis „Ich war noch niemals in New York“, von „Biene Maja“ bis „Moskau“.

Zum allerersten Mal wird es auch Stehplätze geben – in einem exklusiven V.I.P.- Bereich direkt an der Bühne! So kann man die Stars beim SCHLAGERFEST ganz nah erleben und mit ihnen die eine oder andere Polonaise starten. Unter dem Motto „Jetzt geht’s richtig los!“ ist Mitsingen und Mitfeiern nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht!

Mit dabei sind in der Arena Trier: KLUBBB3, DJ Ötzi, Sarah Jane Scott, Voxxclub!

Empfehlungen zu Florian Silbereisen

Letzte Aktualisierung am 14.01.2017 um 18:00 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API