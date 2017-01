Die Broilers am 4. März in der Arena Trier

DATUM » 04.03.2017

QUELLE » popp concerts

ARTIST » Broilers

VENUE » Arena Trier / Trier

04.03.2017popp concerts

Nach längerer Live-Abstinenz kehrt die Düsseldorfer Punkrock-Institution Broilers 2017 wieder auf die Bühnen der Republik zurück!

Am Samstag, den 4. März 2017 gastiert die Band, die sich durch ihre furiosen Shows zu Recht den Ruf erspielt hat, eine der besten Live-Bands Deutschlands zu sein, in der Arena Trier. Wir dürfen gespannt sein, denn Sänger Sammy Amara & Co. werden auch schon den Nachfolger ihres Nummer-1-Albums „Noir“ aus 2014 im Gepäck haben werden.

Das neue Album erscheint genau einen Monat vor dem Konzert. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit den BROILERS im Frühjahr 2017!



