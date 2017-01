Reggae Jam – das Festival Ende Juli in Bersenbrück

Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zuziehen – so ein afrikanisches Sprichwort. Es brauchte auch ein ganzes Dorf, um das Reggae Jam zum Festival der Herzen zu machen. Enter Bersenbrück! Dort ist das Reggae Jam seit 23 Jahren zuhause. Im Klostergarten – idyllisch zwischen Fachwerkhäusern und der Hase gelegen – rollen und packen am letzten Wochenende im Juli die Bewohner mit an und sorgen mit viel Herzblut für einen einzigartigen Community-Vibe, der sich sofort auf die Besucher überträgt.

Es brauchte aber auch einen Initiator, einen Sheriff, der das Festival mit viel Liebe aus der Taufe gehoben hat. Einen Sohn des Dorfes, der sein Herz nicht nur an seine Heimat, sondern auch an Reggae verloren hat. Ein Genre, das beim Reggae Jam gehegt und gepflegt, gelebt und geatmet wird wie auf kaum einem anderen Open Air. Mit viel Feingefühl für Foundation & Future wird hier Jahr für Jahr ein handverlesenes Programm auf zwei nebeneinander stehenden Bühnen präsentiert. Während die eine noch bespielt wird, findet auf der anderen bereits der Aufbau für den nächsten Act statt. So wird der Festival-Flow zu keiner Zeit unterbrochen. Vergessene Helden werden ausgegraben und wertgeschätzt, zukünftigen wird eine Plattform geboten. Das gilt genauso für das Programm im Dancehall-Zelt.

Es brauchte aber auch eine Massive, ein Publikum, um diesen Kleinod acht Jahre in Folge beim RIDDIM Leserpoll zum beliebtesten Festival zu küren. Wer einmal in Bersenbrück war, weiß sofort warum und wird wiederkommen. Who feels it, knows it. In einer Nussschale: Reggae Jam fühlt sich an wie nachhause zu kommen.

Das Festival 2017 steigt vom 28. bis 30. Juli im Klosterpark Bersenbrück! Hier gibt’s Tickets!