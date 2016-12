Die Fanta 4 feiern SUPERSENSE Block Party

Knapp 33 Minuten Musik – für manche Künstler ist das schon eine ganze Albumlänge. Die Fantastischen Vier haben entsprechend viel Musik auf ihre neuste EP gepresst und damit die Möglichkeiten dieser speziellen Release-Form zwischen Single und Album voll ausgeschöpft.

„Supersense Block Party“ liefert vor allem zwei gut zwölfminütige Livetracks, die in Form von Medleys die Geschichte der Fantas Revue passieren lassen. Von „Jetzt passt auf“ über „Die da?“ und „Sie ist weg“ bis zu „Mit freundlichen Grüßen“ reicht die acht Hits umfassende Performance der sogenannten A-Seite. Mit „Lauschgift“ startet die B-Seite, die insgesamt neun Stücke streift und fulminant mit „Troy“ und „25“ endet.

Idee hinter dem Release war aber zunächst nicht diese EP auf einem CD-Silberling. Vielmehr liest sich die Idee dahinter folgendermaßen: Am 13. Oktober 2016 haben Die Fantastischen Vier im Supersense-Palast des Analog-Spezialisten Florian Doc Kaps eine Live-Session aufgenommen und direkt vor Ort in ein Vinyl-Master gekratzt. Aus der mitlaufenden Tonbandaufnahme wurden auf dem gleichen Wege 77 Original-Vinyl-Scheiben von Hand geschnitten. Außerdem ging eine Auflage von 4.444 limitierten und 180gramm schweren, besonders tief geschnitzten Vinyl-Platten maschinell an den Start.

Aber der Weg zur one and only original Fantastischen Vier- Supersense Block Party -Platte war lang. Doc Kaps trug sehr seltene Geräte zusammen, und suchte Leute, die eben jene noch bedienen können. Sein Ansinnen: Eine Platte genau in dem Moment physisch entstehen zu lassen, in dem Die Fantastischen Vier ihre Musik erzeugten. Das Recording-Format war klar, es sollte eine Masterscheibe, also eine Metallscheibe sein, die mit einem duftend-warmweichen Acryllack beschichtet ist, während die Block Party live, ohne Netz und doppelten Boden ihren Lauf nahm. In den Lack wurde mit einem Edelstein jede Schallwelle direkt geschnitten. Normalerweise gewinnt man eine handelsübliche Mutter zur maschinellen Schallplattenherstellung per Galvanik aus dieser Azetat-Form, die der Masterscheibe keine Überlebenschance gewährt. Im Supersense jedoch preist man die Meisterscheiben, um die Magie des Moments einzufangen und beim Abhören spürbar werden zu lassen.

Die Fantastischen Vier ließen sich von Doc Kaps‘ Begeisterung anstecken, hatten sie doch gerade erst stolz einen Neuzugang für ihre Live-Band gewinnen können: Den DJ-Weltmeister 2014 Sebastian König, better known as Eskei83. Damit die Sounds in der Wiener Show auch analogen Ursprungs sein konnten, wurden sie nicht, wie heute üblich, von einem digitalen DJ-System zugespielt. Die Fantas produzierten mit Eskei83 eigens für diesen Abend eine originäre Vinyl-Kollektion, aus der sich eine Fantastische Blockparty von den Plattentellern scratchen ließ. Im Ergebnis wurden die 77 strikt limitierten, sensibel zu handhabenden Direct-to-Vinyl-Masterscheiben direkt vor Ort in Wien gepresst und in die eigens während der Performance mit alten Druckmaschinen hergestellten Cover getütet.

Das sind also alles wertvolle Sammlerstücke, vor allem für die Leute, die in Wien dabei waren. Doch auch die breite Masse wird versorgt: Aus der Supersense-Manufaktur stammen Block Party -Tonbänder und Musikkassetten. Zusätzlich erscheint die einzigartige Aufnahme als 12 Vinyl, der eine 7 Vinyl und 10 Fotos beiliegen. Für Freunde abseits des Analog-Fetischs gibt es das sinnliche Dynamit der Fantastischen Vier auch auf CD, als High Resolution Download und als regulären Download oder Stream zu erleben.

Neben den beiden Medleys enthält die EP übrigens auch den neuen Song „Eines Tages“, sowohl in einer Studio- aus auch in einer Liveversion. Mir reicht die preisgünstige EP übrigens völlig aus. Mehr als eine halbe Stunde Musik, klasse Performance und ein stimmungsgeladenes Publikum. Gut so!

