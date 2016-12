My Fair Lady – die Originale 1956 und 1958

Das weltbekannte Musical mit der Musik von Frederick Loewe und Texten von Alan Jay Lerner feierte 1956 in New York seine Uraufführung und wurde fast sieben Jahre lang am Broadway gespielt. 1958 wurde die Aufführung zudem ins Londoner West End exportiert. Auch dort lief es fast sechs Jahre – und beide Standorte zusammen kommen auf knapp 5.000 Vorstellungen.

Hauptdarsteller in beiden Produktionen waren Rex Harrison und Julie Andrews. 1964 wurde das Musical verfilmt – mit Harrison in der männlichen Hauptrolle, allerdings wurde Julie Andrews durch die bekanntere Audrey Hepburn ersetzt. Wie dem auch sei: spätestens seit dieser Verfilmung gehört „My Fair Lady“ zu den bekanntesten Musicals der Welt.

Die Geschichte dürfte vielen geläufig sein. Professor Higgins wettet, dass er ein einfaches Blumenmädchen aus den Londoner Slums allein durch Umformung der Sprache zu einer High-Society-Lady machen kann. Objekt der Wette soll Eliza Doolittle, die Tochter eines Müllkutschers, sein. Mit abstrusen Sprachübungen schafft Higgins sich sein menschliches Kunstwerk und gewinnt die Wette. Eliza läuft weg, als sie von den Hintergründen erfährt, aber sie ist nun in keiner ihrer Welten mehr zuhause. Am Ende kehrt sie zu Higgins zurück.

Das Musical wurde so oft gespielt, dass die Lieder in den alltäglichen Liedgebrauch übergegangen sind. „I Could Have Danced All Night (Ich hätt‘ getanzt heut‘ Nacht)“, „Wouldn’t It be Lovely? (Wär‘ das nicht wunderschön)“ und „The Rain in Spain (Es grünt so grün wenn Spaniens Blüten blühen)“ kennt wohl jeder Ü40er. Schön also, dass man hier die Originalaufnahmen im Doppelpack geboten bekommt.

Das vorliegende 2-CD-Set bietet die komplette Aufnahme des Broadway Cast aus dem Jahr 1956 in Mono und die Aufnahme des London Cast 1958 in Stereo. Jeweils finden sich Rex Harrison und Julie Andrews in den Hauptrollen. Die Zeit hat kaum Spuren hinterlassen. Die Aufnahmen kommen glasklar aus den Boxen – wobei die Stereoaufnahme aus London zu bevorzugen ist.

Aufgefüllt wurden beide Silberlinge mit instrumentalen und vokalen Bonustracks aus verschiedenen Aufnahmesessions. Für Musicalliebhaber ein wertvolles Zeitdokument.

