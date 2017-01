Freiwild nehmen vorerst Abschied – nach 15 Jahren

VERÖFFENTLICHUNG » 23.12.2016

Frei.Wild mussten in den letzten Jahren einiges an Ungemach über sich ergehen lassen. Sänger Philipp Burger hat ursprünglich in der Rechtsrock-Band Kaiserjäger gesungen und der nationalistische Titel „Südtirol“ gehört auch zum Repertoire seiner neuen Band. Überhaupt scheinen sich Frei.Wild in der rechtsradikalen Szene einer großen Beliebtheit zu erfreuen. Dies hatte Konsequenzen in der Vergangenheit: Jennifer Rostock lassen keine Fans mit Frei.Wild-Shirt auf ihre Konzerte, die Nominierung für den Echo sorgte für Boykott-Androhungen, das „With Full Force“-Festival musste die Band nach Protesten wieder ausladen.

Frei.Wild spielen mit den Anfeindungen und profitieren davon. Das kann man ihnen nicht absprechen und auch nicht ankreiden. Sie berufen sich auf Meinungsfreiheit und verweisen auf ihr Durchhaltevermögen. Damit sind sie Rechtspopulisten wie der AFD und Pegida zumindest in der Argumentation ziemlich nahe. Aber wo liegen auch wirklich die Grenzen öffentlicher Meinungsäußerung? Das zumindest ist ein weites Feld, das mit der (recht harmlosen) Musik nichts mehr zu tun hat.

Der Popularität der Südtiroler Band tat das zumindest keinen Abbruch. 2015 haben sie dann schließlich doch einen Echo bekommen – und Mitte August 2016 verkündeten sie relativ überraschend ihren (vorläufigen) Abschied von der Bühne. Vielleicht ist ihnen der Trubel auch einfach zu viel geworden? Zwei spannende neue Projekte seien aber in Planung. „Das große Finale“ ging Ende Dezember 2016 mit Konzerten in Mannheim, Hannover und Chemnitz zu Ende. Jetzt müssen sich die Fans auf Konserven, sprich: CD- und DVD-Veröffentlichungen beschränken. Und da gab es zum Weihnachtsgeschäft gleich ein Schmankerl.

Für eins muss man Frei.Wild nämlich loben: Egal wie man zu der Musik steht, sie bieten ihren Fans etwas fürs Geld. So erschien am 23.12.2016 ein dickes DVD-Paket mit einem Livekonzert, einer Doku und diversen Gimmicks.

DVD 1 bietet das Konzert zum 15-jährigen Jubiläum der Band am 30. Juli 2016 vor 20.000 Zuschauern auf der Kindl-Bühne Wuhlheide in Berlin. Ein starker Mitschnitt vor jubelnden Fanmassen. Die Wuhlheide ist doch immer ein Garant für fantastische Stimmung – wie geschaffen fürs Jubiläum. Wer Frei.Wild noch nicht kennt, bekommt hier einen typischen Querschnitt. Es gibt lauten Deutschrock. Stilistisch nahe an den Böhsen Onkelz, Betontod, aber auch an den Toten Hosen. Die Texte sind recht dezent gehalten. Wir hören schnörkellose Rockmusik, raue Vocals, etwas Punk und ein paar Alibi-Balladen.

DVD 2 und 3 enthalten eine 145minütige Doku zu 15 Jahren Bandgeschichte. Die Filmemacher sprachen mit Freunden, mit Fans, mit Kritikern, mit Leuten der Crew und natürlich auch mit der Band selbst und schufen ein schonungslos ehrliches Machwerk voller Emotionen. Von den ersten Gehversuchen, dem ersten Hinfallen und Wiederaufstehen, von den Live-Anfängen, der kleinsten Ochsentour durch England, dem Grenzenlos-Ritt durch halb Europa bis hin zu Gipfelsturm-Auftritten und unvergesslichen Fantreffen auf Schiffen oder an Gipfelkreuzen waren die Kameras jeweils hautnah dabei. Die Auseinandersetzung mit der Bandgeschichte ist durchaus selbstkritisch, wenn sie auch deutlich zu Gunsten der Band ausfällt (wie von einem solchen Release nicht anders zu erwarten).

In der Boxset-Version sind zusätzlich die DVD „So kocht Frei.Wild“, ein Reiseführer durch Südtirol sowie ein Frei.Wild-Wimpel enthalten. Auf „So kocht Frei.Wild“ zeigen sich die vier Musiker in Kochjacken am Herd sowie an ihren Instrumenten und haben vor 250 ausgewählten Fans und Freunden eine komplette Kochshow aufgezeichnet: im Brixener Restaurant Foodpark „Brix 0.1“, das die beiden Südtiroler Sterneköche Philipp Fallmerayer und Ivo Messner betreiben.

Wir werden sehen, wie lange die Rückkehr zur Bühne auf sich warten lässt und welch besondere Projekte dann geplant sind. Zumindest sind Frei.Wild immer für eine Schlagzeile gut.

