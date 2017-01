Patricia Kelly: Grace & Kelly – Live in Concert

VERÖFFENTLICHUNG » 23.12.2016

Patricia Kelly

Universal Music

Mit „Grace & Kelly“ hat Patricia Kelly ihr bisher persönlichstes und vielseitigstes Album präsentiert – voll emotionaler Tiefe, geprägt von eigenen Erfahrungen und nicht zuletzt von ihrem aufrichtigen Glauben. Live entfalten diese Songs natürlich nochmal eine stärkere Wirkung, wovon sich ihre Fans nun auch zuhause überzeugen können.

„Grace & Kelly – Live in Concert“ ist als CD und DVD erhältlich und enthält einen Konzertmitschnitt aus dem Wormser Lincoln Theater. Die charismatische Irin, die in der Kelly Family ihr musikalisches Leben begann und sich inzwischen längst als eigenständige Künstlerin etabliert hat, steht mit ihrer vierköpfigen Band auf der Bühne und bietet eine emotionales und mitreißendes Konzerterlebnis, das ohne große Effekte auskommt.

Mit dem eindringlichen Opener „I´ll Hide Under Your Coat“ zieht Patricia das Publikum direkt in ihren Bann und bringt es bereits beim zweiten Song „Key To My Heart“ zum Mitsingen. Dieser ist übrigens der einzige Kelly-Family-Song, den die Sängerin auf der Tour dabei hat. Mit „No lies“ und „Love, Music& Sun“ gibt es noch zwei ältere eigene Titel zu hören, ansonsten stammen alle Stücke vom aktuellen Album, das in seiner Vielseitigkeit auch wahrlich genug Material für ein abwechslungsreiches Konzert bietet. So berührt Patricia mit ruhigen Balladen wie „A New Room“ oder „I Dont´Want To Fight“, fesselt die Zuhörer mit tiefgründigen und atmosphärischen Songs wie „Is This It“ und begeistert mit temporeichen Titeln wie „Don´t You Speak“.

Zwischendurch gibt es einige kurze Ansagen, mal nachdenklich, mal humorvoll. Die Musik, steht aber eindeutig im Vordergrund des Konzerts, das mit knapp 90 Minuten auch nicht besonders lang, dafür aber emotional besonders dicht ausfällt. Die DVD enthält zusätzlich noch ca. 5 Minuten Backstage-Videomaterial, das offizielle Video zu „They Cut Me Down“ und eine ausführliche, sehr persönliche Ansage von Patricia zu diesem Song, die aus dem eigentlichen Konzert herausgeschnitten wurde.

Patricia Kelly ist einfach eine großartige Sängerin und Songwriterin, bei der es sich unbedingt lohnt, sie live zu erleben. Wer sie auf der aktuellen Tour verpasst hat, kann die mit „Grace & Kelly – Live in Concert“ ein Stück weit nachholen. Und für alle Konzertbesucher ist es eine willkommene Erinnerung an ein schönes Erlebnis!

