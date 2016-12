Udo Lindenberg ist auch live der Stärkste

VERÖFFENTLICHUNG » 02.12.2016

Man könnte sagen, 2016 war das Jahr von Udo Lindenberg. Aber seit gut einem Jahrzehnt ist fast jedes Jahr das Jahr von Udo Lindenberg. Der Altmeister (manche sagen: Erfinder und Begründer) der deutschsprachigen Rockmusik hat im Alter nochmal kräftig zugelegt. „Stark wie zwei“ war seine phänomenale Rückkehr und acht Jahre später platzierte er auch „Stärker als die Zeit“ auf Platz 1 der deutschen Charts. Was beiden Alben folgte, war ein nicht enden wollender Triumphzug durch die großen Arenen und Stadien.

Die gigantomanische Tour läuft seitdem eigentlich ununterbrochen fort. Es gab neue Show-Elemente, das Zeppelin wurde zum Ufo, auf hoher See findet sich nun der Rockliner, mit dem aktuellen Album kamen eine Menge neuer Songs ins Spiel – aber irgendwie ist es immer Udo, der sich zu Recht als Gesamtkunstwerk feiern lässt. Lässig, schnoddrig und unantastbar. Die hochkarätige Band und die Gaststars verblassen fast neben dem Meister, doch er gibt ihnen genügend Raum – vor allem den Artisten und den Showkindern Kids On Stage.

Mitschnitte gab es einige in diesen erfolgreichen Jahren. „Stark wie zwei – live“ schon im Jahr 2008, dann die Aufsehen erregende MTV unplugged Show, die einige ältere Titel in ganz neuem Glanz erstrahlen ließ. „Ich mach mein Ding – die Show“ zur fulminanten Show 2012, die ihn vor allem in die größten Stadien führte, und jetzt „Stärker als die Zeit – live“ als logische Fortsetzung mit ebenso gigantischem Konzept und wieder jeder Menge Gaststars.

Clueso ist mit dabei, Daniel Wirtz und Josephin Busch, die Hauptdarstellerin des Udo-Musicals „Hinterm Horizont“. Till Brönner und Stefanie Heinzmann, Gentleman und Otto Waalkes – das Namedropping könnte man noch lange fortsetzen. Musikalisch geht es durch die ganze Karriere mit leichten Schwerpunkten auf den aktuellen Alben. Showtechnisch kann momentan keiner Udo das Wasser reichen, wenn er durch die Halle schwebt, ein Schiff und ein Ufo einfahren lässt, Artisten die Lüfte unsicher machen – es gibt verdammt viel fürs Auge.

800.000 Menschen haben in den vergangenen Jahren Udo live erlebt, sein aktuelles Album ist das bis dato meistverkaufte in diesem Jahr in Deutschland veröffentlichte Album eines Künstlers. Einer der absoluten Höhepunkte der umjubelten Tournee war das Abschlusskonzert seiner Open Air-Trilogie in der Leipziger Red Bull-Arena. Und diese Konzertaufzeichnung ist der Dreh- und Angelpunkt der Filmaufzeichnungen. Die einmalige, multimediale Bühnenshow mit zahlreichen Extras, eine Referenz von Udo an seine Fans, denen er auch am Ende im Booklet das Werk widmet: „Meiner ganzen grooossen fantastischen Panikfamilie! Billionen Küsschen, Euer Udo 4Ever.“

Dem ist kaum noch was hinzuzufügen. Außer vielleicht das Setting der verschiedenen Formate, in denen der Mitschnitt erhältlich ist. Wenn dies auch etwas kompliziert scheint: DVD und BluRay enthalten das Leipzig-Konzert, im Bonusteil einige Tracks von anderen Konzerten und die 44minütige Tour-Doku „Backstage“. Die 3CD-Version liefert neben dem Leipzig-Konzert ebenfalls eine CD mit Bonustracks. Als Super Deluxe Box gibt es all das zusammen (wahlweise DVD oder BluRay) und zusätzlich das aktuelle Studioalbum plus die DVD Album Doku „Stärker als die Zeit“ inklusive Bonusvideos. Euch wird in den Weihnachtsferien gern mal langweilig? Hier habt ihr die Lösung.

