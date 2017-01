Guns N‘ Roses Tickets 2017 – Deutschland Tour 2017

DATUM » 13.06.2017 - 22.06.2017

QUELLE » eventim.de



Guns N‘ Roses „Not in This Lifetime“ Tour 2017

2 Termine in Deutschland – Hannover und München

Es ist so weit: Guns N‘ Roses kommen auf ihrer „Not in This Lifetime“- Tour 2017 für zwei Open Air-Konzerte nach Deutschland! Nach Stationen in Nord- und Südamerika in diesem Jahr spielt die legendäre Rockformation auf ihrer rekordbrechenden Tour 2017 in München und Hannover. Die Band mit ihren Originalmitgliedern Axl Rose, Slash und Duff McKagan hat seit ihrer Rückkehr bereits mehr als zwei Millionen Fans begeistert und ihren Status als eine der einflussreichsten Gruppen des Rock’n’Roll-Genres bestätigt.

Guns N‘ Roses Tickets und Tourdaten 2017

13.06.2017 – München

22.06.2017 – Hannover

Empfehlungen zu Guns N Roses

Letzte Aktualisierung am 8.01.2017 um 20:31 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API