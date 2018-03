Antje Schomaker, Von Helden und Halunken

VERÖFFENTLICHUNG » 23.02.2018

Antje Schomaker

Der deutsche Pophimmel ist momentan voller Sterne – und gerade ist ein weiterer dazu gekommen: Antje Schomaker. Ihr Debüt hört sich an, als sei sie schon ein alter Hase im Geschäft. Das liegt vermutlich daran, dass die Songs über viele Jahre hinweg entstanden sind. Und es ist ein Genuss ihr zuzuhören. Antje singt unaufgeregt und doch emotional. Ihre bisweilen lapidar wirkende Stimme hört sich an wie das weibliche Gegenstück zu AnnenMayKantereit.

Angefangen hat sie mit Coversongs. Doch was war nicht ihr Ding. Sie hat selbst etwas zu sagen und tut gut daran, es zu tun. „Ich hinterfrage wenig, bin so ehrlich wie möglich und dass das auf Deutsch passiert, war ganz selbstverständlich. Ich sammle überall Worte, z.B. wenn jemand etwas besonders Schönes sagt, und benutze manche Worte nie, weil ich sie hässlich finde.“ Vielleicht ist es die ungenierte, echte Liebe, die dafür gesorgt hat, dass Antje kaum Co-Writer für „Von Helden und Halunken“ brauchte.

Sie will 100% hinter allem stehen, was sie singt und was sie tut, denn Authentizität ist ihr so wichtig, wie unabhängig zu sein. „Ich bin z.B. diesen ‘Pärchen-Druck’ leid. ‘Bessere Hälfte’ und so. Jeder Mensch kann doch auch allein ein wichtiger Teil der Gesellschaft sein. In meinen Songs geht’s oft um die andere wichtige Sache: Freundschaft und gemeinsame Erlebnisse. Ich möchte nicht so sehr festhalten – wenn mich etwas ärgert, versuche ich es zu ändern, und wenn ich etwas anpacke, gebe ich mich voll rein. Multitasking ist nicht so meins.“

Die Songs, die so entstanden sind, klingen authentisch und unverbraucht. Antje singt mit klarer Stimme, hört sich aber trotzdem bisweilen etwas verlebt an. Ihre Texte glaubt man ihr aufs Wort. Als träfe man sie zufällig an der Theke der Stammkneipe. Einfach zuhören, was sie zu sagen hat. Stories wie „Mein Herz braucht eine Pause“, das Antje für eine Freundin geschrieben hat, um später auf der Bühne zu merken, dass der Song auch auf sie selbst passt. Oder „Gotham City“, in dem „Du bist nicht Batman und ich bin nicht Gotham City“ mehr als tausend Worte sagt. Geschichten wie „Glanz & Gloria“, das als offizielle Ode an die besten Freunde der Welt rausgeht und „Bis mich einer findet“, mit dem man herrlich allein sein kann. Und „Du löst dich auf“, in dem Wut aufblitzt, weil man eben erst mal aufgeschmissen ist, wenn etwas Heftiges passiert. Erzählungen wie die erste offizielle Single „Auf und davon“, die jemandem gewidmet ist, dem es lange nicht gut ging, um den man sich jetzt aber nicht mehr sorgen muss – und natürlich Titelsong „Von Helden und Halunken“, dessen erste Zeile man direkt so stehen lassen kann: „Es kommt so abrupt: Dieser eine Song, der ganz kurz alles aussetzen lässt.“

Antje Schomaker ist definitiv eine Entdeckung wert. Man setzt sich zu ihr und hört zu. Klasse!

