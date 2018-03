Ozzy Osbourne in Oberhausen erleben heißt, Zeuge einer lebenden Legende zu werden. Wie kaum ein anderer hat er die Rockmusik und insbesondere den Heavy Metal geprägt. Geboren 1948 in Birmingham schloss sich Ozzy im Alter von 20 Jahren mit seinen Freunden Geezer Butler, Tony Iommi und Bill Ward zusammen um unter dem Namen Polka Tulk Blues Band Musik zu machen. Nach ersten Erfolgen benannte sich die Truppe ein Jahr später um. Der neue Bandname sollte Geschichte schreiben und ist heute einer unermesslich großen Zahl von Menschen bekannt – Black Sabbath. Die Band wirkte stilprägend – Kenner der Szene schreiben ihr häufig zu, Begründer des Doom Metal zu sein – eines Subgenre des Heavy Metal, dass sich durch sehr langsame und schleppende Rhythmen und Gitarrenriffs auszeichnet und sich entgegen der obligatorischen Vorstellung von Heavy Metal als an hoher Geschwindigkeit orientierter Musikgattung durchsetzen konnte. Ozzy Osbourne war zwar Gründungsmitglied von Black Sabbath, verließ die Band im Laufe der bis heute andauernden Bestehens Geschichte aber mehrmals – nur um ihr immer wieder erneut beizutreten. Aufgrund seiner maßgeblichen Mitwirkung an den wichtigsten Alben dieser Formation gilt seine Stimme jedoch meist als Qualitätssiegel für den markanten Black Sabbath-Sound. 2018 macht Ozzy Osbourne Oberhausen damit zu einer Pilgerstätte für deutsche Liebhaber seines Sounds.

Ozzy Osbourne kennt Oberhausen bereits aus vergangenen Touren. Und doch wurde es irgendwann relativ still um ihn. Abgesehen von seiner auf Vinyl und CDs gepressten Stimme, die noch immer regelmäßig in tausenden Haushalten erschallt, war von ihm wenig zu hören. Anfang der 1980er Jahre versuchte sich Osbourne als Solokünstler. Zwar nicht erfolglos, aber ein Durchbruch im Schatten von Black Sabbath gelang ihm nicht. Gesundheitliche Probleme und Drogenmissbrauch erschwerten eine stabile Performance und beeinträchtigten den Künstler sicht- und hörbar. Dies änderte sich mit dem Beginn der 90er Jahre. Am 23. September 1991 erschien das Soloalbum „No More Tears“ bei dem Label Epic Records. Die 13 Songs umfassende Scheibe war ein absoluter Volltreffer. Auf die Veröffentlichung des Albums folgte eine gleichermaßen erfolgreiche Tour. Bis heute gilt „No More Tears“ als Klassiker und ohne jeden Zweifel wird Ozzy Osbourne in Oberhausen einige Stücke von dieser Platte zum Besten geben.

Über das Erfolgsrezept dieser Soloscheibe lässt sich auch 2018 noch endlos spekulieren. Sicher ist, dass die Kollaboration mit anderen Szenegrößen dabei ein wichtiger Faktor war. Lemmy Kilmister, Frontmann der Band Motörhead, arbeitete gemeinsam mit Ozzy an vier Texten des Albums, daraus ergaben sich unter anderem die zeitlosen Stücke „I Don’t Want To Change The World“, „Hellraiser“ und „Mama I’m Coming Home“. Darüber hinaus steuerte Zakk Wylde die Gitarrenarbeit für alle Songs bei. Wylde spielt bei der amerikanischen Rockband Black Label Society, die – Überraschung – sehr stark von Atmosphäre und Sound Black Sabbaths inspiriert war und ist. Gleiches lässt sich auch von Ozzy Osbourne in Oberhausen erwarten – eine einzigartige Atmosphäre. Die ausgewogene Abwechslung zwischen Power-Balladen, schnellen und harten Tracks und klassischen Stücken im Stile von Black Sabbath zeichnen „No More Tears“ aus. Es hielt sich insgesamt 86 Wochen in den Billboard-Charts und erreichte während dieser Zeitspanne, am 5. Oktober 1991, die Spitzenposition 7. Allein in den USA wurde das Album mit 6-fach Platin ausgezeichnet. Aus „No More Tears“ gingen fünf Singleauskopplungen hervor, auch wurden erfolgreich Musikvideos zu einigen Tracks veröffentlicht. Das von Matt Mahurin gestaltete Cover von „No More Tears“ zeigt einen für heutige Verhältnisse noch sehr frischen Ozzy im Halbprofil. Versehen ist der gute Mann mit einem angedeuteten, vielsagenden Paar Engelsflügel. Ob Ozzy Osbourne in Oberhausen ebenfalls engelsgleich auftreten, oder eher seine dunkle Seite betonen wird? Ozzy Osbourne wird Oberhausen 2018 in jedem Fall rocken.

Das Konzert von Ozzy Osbourne in Oberhausen wird am 28. Juni 2018 in der König-Pilsener Arena stattfinden – einer Halle für Events der Superlative. Für den Gig von Ozzy Osbourne in Oberhausen werden dort mehr als 12.500 Zuschauer Platz finden. Mit einer Bühnengesamtlast von mächtigen 380 Tonnen dürfte sichergestellt sein, dass die Location die aufwändigen Bühnenbilder tragen wird. Ozzy Osbourne kann in Oberhausen also beruhigt sein – die technischen Voraussetzungen für den Gig sind erstklassig! Gleiches gilt natürlich auch für die Fans. Ozzy Osbourne muss in Oberhausen 2018 sicherlich keine Menschen mehr von sich überzeugen. Seine Karriere und ungemein riesige Fangemeinde sprechen für sich! 2011 trat Ozzy Osbourne bereits in Oberhausen auf. 2018 gibt Ozzy Osbourne Oberhausen das letzte Mal die Ehre – seine Tour ist eine Abschiedstournee.

