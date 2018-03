QUELLE » Knittel PR

ARTIST » Lupid

LABEL » Airforce1, Universal Music

Knittel PR

Wie angekündigt erscheint an diesem Wochenende das Video zur Single „Am Ende des Tages“ von LUPID featuring Majoe.

LUPID sind Sänger/Songwriter Tobias, Bassist und Keyboarder Patrick und Drummer Markus, die sich schon ihr ganzes Leben lang kennen und für diese Band alles auf eine Karte gesetzt haben. Job gekündigt, wie verrückt am Sound geschraubt, Debütalbum geschrieben – fertig. Ready, die Welt zu erobern mit einem Track, der nicht nur genauso heißt wie die kommende Platte, sondern auch die Stärke der Jungs auf den Punkt bringt: Die perfekte Mischung aus Elektro und Pop, ausgefuchstem Beat und organischem Feel – der 360 aus Wort und Musik.

Spezialist für Wort-Stunts ist natürlich auch Feature-Rapper MAJOE, der „Am Ende des Tages“ das gewisse Etwas verleiht, denn diese Kollabo verkörpert das, worum es in dem Song geht: Was oberflächlich unterschiedlich zu sein scheint, passt mit etwas Liebe und Respekt vielleicht wunderbar zusammen. Eine Haltung, die sowohl LUPID als auch MAJOE verbindet, der sich als Sohn tamilischer Einwanderer mit gleich drei #1-Alben einen Namen gemacht hat: Beide haben sich bereits für sozial benachteiligte Kids engagiert und geben jetzt ein gemeinsames Statement ab – in einer Zeit, in der so viele Kulturen aufeinandertreffen wie wohl nie zuvor.

Und hier seht ihr das Video:

Unsere Lupid Empfehlung

Am Ende des Tages Lupid, Am Ende des Tages

Airforce1 (Universal Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 3.03.2018 um 14:16 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Lupid

Letzte Aktualisierung am 12.03.2018 um 19:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API