Donots spielen am 22. März in Köln

2018 wird ein großes Jahr für die DONOTS: Die Band hat klammheimlich im eigenen Studio an neuen Songs gearbeitet und ihr Label SOLITARY MAN RECORDS reaktiviert. Höchste Zeit also, auch den Live-Motor wieder anzuschmeißen!

Die DONOTS gehören spätestens seit der 2015 erfolgten Veröffentlichung ihres erste deutschsprachigen Albums „KARACHO“ zu den erfolgreichsten Gruppen des Landes. Die anschließende Tournee sorgte für furiose Konzerte und Zuschauerrekorde von Osten bis Westen, von Norden bis Süden: Vom Tourstart in Tokio über die Punkrock-Kreuzfahrt durch die Bahamas bis hin zu mehreren ausverkauften Abenden in der Großen Freiheit zu Hamburg. Und am Ende das große Tourfinale vor über 6500 Zuschauern in Münster, an dem schon Monate vorher das SOLD OUT Schild hing.

Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges zog sich die Band in eine längere Pause zurück. Für ihre Fans gibt es nun endlich Licht am Ende des Tunnels: Die DONOTS kündigen eine große Tournee für den Beginn des kommenden Jahres an!