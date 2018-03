Neue Bestätigungen für das With Full Force Festival

In knapp drei Monaten geht das With Full Force Festival in Ferropolis bei Leipzig in seine 25ste Ausgabe. Nun konnten auch einige weitere Acts bestätigt werden. Neben Ded, Septicflesh, Nothing More und Ektomorf gesellen sich folgende Bands zum Line Up: Drunken Swallows, Johnny Death Shadow, Rise Of The Northstar, Soulfly, Tendencia, Wolves In The Throne Room. Des weiteren sind auf den insgesamt drei Bühnen auch die Party Combo Moscow Death Brigade als auch die Death Metal Senioren von Benediction am Start.

Tickets für das Metal Highlight des Jahres gibt es ganz bequem unter folgendem Link: https://shop.withfullforce.de/de/wff-2018-ticket

