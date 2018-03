QUELLE » MCS Berlin

Good Weather Forecast haben am 16. März ihr neues Album „Superhumans“ veröffentlicht, mit dem sie einen großen Sprung nach vorne machen: Auf ihrer neuen Platte finden die fünf Jungs einen mitreißenden und modernen Sound, der weit mehr nach Venice Beach, Kalifornien klingt als nach der fränkischen Heimat der Band.

Die Story von Good Weather Forecast beginnt vor zehn Jahren: Die drei Brüder Flo (Gesang), Jonny (Gitarre) und Dave (Drums) Stielper, sowie Keyboarder Timo Kästner gründen eine Band und spielen zunächst eine eigenwillige Musik zwischen Pop und Rock. Etwas später stößt Gitarrist Titos Hailom dazu. Die Gruppe gewinnt Wettbewerbe und erspielt sich schnell einen Ruf als herausragende Liveband – sowohl im In- als auch im Ausland.

Bis heute haben sie über 700 Shows in mehr als 17 Ländern gespielt (Australien, England, Estland, Israel, Kroatien, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien etc.), bisheriges Karriere-Highlight war das Maata Näkyvissä Festival in Turku (Finnland), bei dem sie nach 2015 auch im Sommer 2017 erneut vor ca. 8.000 Besucher durften. Und immer noch wird jeder Gig gespielt, als wäre es der Erste. Oder der Letzte. Dadurch ist jede Show besonders. Und das macht Good Weather Forecast aus.

Mit ihrem dritten Album und dem Titelsong „Superhumans“ ist es der Band gelungen, das wahnsinnig hohe Energielevel der Konzerte ins Studio zu übertragen. Die akustische Gitarre und Handclaps treiben das Stück an, ein kurzes Synthie-Zwischenspiel baut Spannung auf – dann macht der Refrain mit seinen Chören und wuchtigen Drums klar, worauf Good Weather Forecast hinauswollen. Egal, ob man „Superhumans“ im offenen Cabrio auf dem Weg zum Strand, auf einem der kommenden Gigs oder mit Kopfhörern in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit hört: Der Song reißt mit – und erhöht mit jedem Takt die Lust am Leben.

