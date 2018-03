VERÖFFENTLICHUNG » 16.03.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Hannes Wader

LABEL » Mercury, Universal Music

16.03.20187 / 9

Liedermacher-Legende Hannes Wader hat es wahr gemacht: mit 75 Jahren ging er in Rente. Das Livealbum vom großartigen, herzerwärmenden Abschiedskonzert im Jahr 2017 trägt den bezeichnenden Titel „Macht’s gut“.

So geht der 30. November 2017, 22 Uhr 30 in Berlin, in die Geschichte ein: Als er das letzte Lied gespielt hat, tritt Hannes Wader mit schnellen Schritten von der Bühne ab und verabschiedet sich mit einem einfachen „Macht’s gut!“ von den viertausend Zuhörern im ausverkauften Tempodrom.

Hannes Wader hat sich immer abseits des Mainstream bewegt und doch unzählige Menschen verschiedener Generationen tief berührt und geprägt. Der neue Live-Mitschnitt hält den eindrucksvollen Schlusspunkt seiner Tournee-Karriere voller Gänsehautmomente fest, in authentischem Live-Sound, bei dem man Waders Finger über den Gitarrenhals wandern hört und seine Stimme warm und sonor wie eh und je klingt. Schon die Tatsache, dass das Konzert mit „Heute hier, morgen dort“ beginnt, lässt erkennen, dass hier keine Eitelkeiten mehr nötig sind.

Es ist kein spektakulärer Abschied. Eher ein ganz normales Konzert, wie man so viele in den letzten Jahren erleben konnte. Der gealterte Künstler zog alle Register seines Könnens, ließ Wehmut in den Liedern mitschwingen und betörte sein Publikum wie eh und je. Besonders sind vielleicht einige Ansagen, wenn er seine Liebe zu Berlin ausdrückt. Und wenn er schließlich verkündet: „Ich würde ja sagen ‚Bis zum nächsten Mal‘, aber es wird kein nächstes Mal geben.“

Der Abschied des Altmeisters umfasst seine komplette Karriere und zeigt die Höhepunkte auf. Zu hören sind neben Wader-Hits wie „Heute hier, morgen dort“, „Es ist an der Zeit“ und „Schon so lang“ auch Kult-Songs wie „Kokain“, sowie Evergreens wie „Bella ciao“ und „Sag mir wo die Blumen sind“. Schön wäre vielleicht eine Doppel-CD mit dem kompletten Konzert gewesen. So müssen wir uns halt mit einem Ausschnitt begnügen. Aber vielleicht wird ja noch eine DVD nachgeschoben? Mich würd’s freuen.

