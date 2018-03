VERÖFFENTLICHUNG » 16.03.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Beatrice Egli

LABEL » Polydor, Universal Music

16.03.20187 / 9

Unendlich viel ist passiert, seitdem Beatrice Egli 2013 als wohl beständigste und erfolgreichste Gewinnerin aller Zeiten aus der zehnten Staffel von DSDS hervorging. Wäre hätte gedacht, dass Dieter Bohlen durch ihr Erscheinen endgültig im Schlagerhimmel aufgeht? Schon mit ihrem Top 2-Durchbruchsalbum „Glücksgefühle“ ist es der Schweizerin spielend gelungen, die deutschsprachige Musiklandschaft mit ihrer frischen, charmant-frechen Art zu prägen und um den Finger zu wickeln. Kurz darauf gab es „Pure Lebensfreude“ noch im gleichen Jahr. Der Titel des neuen Albums „Wohlfühlgarantie“ passt in den Reigen emotionaler Höhenflüge.

Oftmals sind es gerade die kleinen Fluchten aus dem Alltag, die das Leben erst lebenswert machen. Beatrice Egli hat ihrem Publikum mit jedem einzelnen ihrer vier bisher erschienenen Studioalben einen Schlüssel zu ihrer eigenen Welt in die Hand gegeben. Und auch während ihrer Konzerte lädt die 29-jährige Schweizerin die Hörer regelmäßig zu einem Besuch in ihr aufregendes Phantasiereich ein. Auf ihrem brandneuen Album öffnet die zweifache Swiss Music Awards und ECHO-Preisträgerin die Tore zur ihrem kleinen Universum nun so weit, wie noch nie zuvor. „Wohlfühlgarantie“ ist die perfekte Vitaminspritze gegen Frühjahrsmüdigkeit und die Mühen des Alltags.

Nach der Veröffentlichung ihres Konzertalbums „Kick im Augenblick – Live“ hatte sich die vom malerischen Zürichsee stammende Sängerin ab Anfang letzten Jahres bis auf wenige Ausnahmen weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich erst einmal auf sich selbst zu konzentrieren und ganz in Ruhe an neuen Stücken zu arbeiten. Eine inspirierende Auszeit, die man den Songs deutlich anmerkt. „Wohlfühlgarantie“ entstand erneut unter der künstlerischen Leitung ihres langjährigen Produzenten, musikalischen Supervisors und Bandleaders Joachim Wolf, mit dem Beatrice seit mittlerweile drei Alben ein perfekt aufeinander eingespieltes Kreativteam bildet.

Es gibt unterhaltsamen Schlagerpop („Verliebt, verlobt, verflixt nochmal“, „Traumpilot“), aber auch durchaus tiefgründige Titel („Sie“). „Ich steh zu dir“ ist eine wunderschöne Mutmach-Ballade. Beatrice Egli hat einfach eine tolle Stimme und viele Songs dürften auch Hörern gefallen, die sonst nicht so oft in der Schlager-Ecke stehen. Was jetzt noch zum Glück fehlt, wäre ein akustisches Album. Weg vom Schlagerbeat – hin zu Piano und Gitarrenklängen. Das könnte ihrer Stimme und ihrer Karriere neuen Schub verleihen.

