Max Podeschwig (Max Prosa) wird gerne eingereiht in die Liga neuer deutschsprachiger Singer / Songwriter, den sogenannten Deutschpoeten. Doch er ist viel mehr als das. Seine Kunst umfasst virtuose Musik ebenso wie das lyrische und prosaische Schreiben. Das Buch „Im Stillen“ ist fernab des schillernden Musikzirkus entstanden. Es nimmt die Leser mit auf eine Reise durch einen eigenen, ganz besonderen Kosmos und lädt sie ein, sich auf das Wesentliche, auf das, was wirklich zählt, zu besinnen. Das Werk enthält zahlreiche Gedichte, Kurzgeschichten und alle bisherigen Songtexte von Max Prosa, illustriert vom Leipziger Künstler Lucian Patermann.

Im ersten Drittel gibt es spannende lyrische Ergüsse. Die Gedichte sind tiefgründig und in seinem ganz besonderen Stil geschrieben. Ihre besondere Wirkung entfalten sie aber erst durch die Illustrationen des Leipzigers Lucian Patermann. Im Mittelteil gibt es dann vier erlesene Kurzgeschichten. Für mich der beste Teil des Buches. Im letzten Drittel schließlich folgen alle bisherigen Songtexte des Künstlers. Somit bildet das Buch eine umfassende Gesamtaufnahme, wenn man sich näher mit Max Prosa beschäftigen will. Der passende Soundtrack dazu ist dann das Akustik-Album „Heimkehr“.

Die CD enthält 13 intime Titel, die mit dezenter Piano- und Gitarrenbegleitung aufgenommen wurden. Ab und zu sind ein paar Freunde mit dabei, am Kontrabass oder Cello. Zwei namenhafte Wegbegleiterinnen Prosas singen mit: Alin Coen und Dota Kehr. Die Lieder sind voll von Erinnerungen, Sehnsüchten und der Auseinandersetzung mit den Widersprüchen dieser Welt. Es ist eine Reise ins Innere, in die Welt des Max Prosa, die, obwohl so andersartig, doch mitreißt und einlädt, sich selbst darin zu sehen und zu lieben.

Max Prosa kann packende, ergreifende, melancholische Geschichten erzählen. In Gedichten, Texten und Liedern. Buch und Album kann man als Gesamtwerk sehen. Die Fans lassen sich gern darauf ein. Altmeister Konstantin Wecker spricht von einer „Poesie der Zärtlichkeit“. Der junge Max Prosa lebt diese in seinen Werken.

Unsere Max Prosa Empfehlung

Weitere Empfehlungen zu Max Prosa

