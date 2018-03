Die Punk-Elite im Ruhrpott: „Punk in Drublic“ auf Schalke!

Am 17.06.2018 trifft sich ein hochkarätiges Line-Up für ein einmaliges Punkfestival auf Schalke. Fat Mike, Produzent und Sänger der Band NOFX, präsentiert auf der 14.000 qm² großen Event-Area am P7 an der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen: Punk in Drublic

Benannt in Anlehnung an das fünfte Studioalbum von NOFX, war „Punk in Drublic“ bereits im letzten Jahr in den Vereinigten Staaten ein riesiger Erfolg.

Freuen können sich die Zuschauer in Gelsenkirchen im Juni dann auf Bands wie Bad Religion, The Bronx, Mad Caddies, Die Lokalmatadore, BadCop/BadCop und natürlich NOFX, die das Outdoor-Festival rocken werden.