Nach einer Reihe sensationeller Chart-Hits, zahlreicher Nachpressungen ihres vorherigen Albums und mehreren, triumphalen Tourneen kann es schwierig sein, ein neues Album aufzunehmen, weil die Formel des Vorgängers so erfolgreich war. Für den Songschreiber und Producer Guillaume de Kadebostany war die Route, die er einschlagen wollte, aber dennoch eindeutig: Er ließ die Ratschläge Ratschläge sein, er ignorierte die Regeln des Genres und die Erwartungen der Fans. Stattdessen schlug er mit bestimmten Schritt unberechenbare Haken, um so neue Trassen in unbekannte Territorien zu schlagen. So gelingt es Kadebostany wie keinem anderen Musiker zurzeit, radikales Experiment und Massenattraktivität zu verschmelzen.

Die schweißtreibende Arbeit am ultimativen Pop-Album hat Kadebostany auf der Suche nach unkonventionellen Kollaborations-Partnern und ausgefallenen Ideen in entlegene Ebenen und Täler geführt. Diverse außergewöhnliche Künstler wurden versammelt, um den komplexen Wandteppich von MONUMENTAL zu weben – das Banner eines Pop-Imperium, unter das sich jede*r stellen will.

Jeder der 13 Songs auf dem Album steht für sich allein und ist unverwechselbar. Aber nur gemeinsam erschaffen alle 13 Stücke das unteilbare, unverwechselbare MONUMENTAL, das am 13. April 2018 erscheint.

Tourdaten 2018

17.04. Berlin, Lido

18.04. Hamburg, Knust

20.04. Köln, Studio 672

21.04. Dresden, Polimagie

28.10. München, Freiheiz

