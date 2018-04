VERÖFFENTLICHUNG » 21.03.2018

ARTIST » Metallica

PUBLISHER » Slam Media Verlag

21.03.2018

Die aktuelle Tour hat gezeigt, dass Metallica noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Was James Hetfield und Co. hier ablieferten, war ein stimmiges Feuerwerk an fantastischer Musik gemischt mit einer Show vom Feinsten. Die Präsentation der Bühne inmitten der großen Arenen mit einem 360-Grad-Publikum und die beweglichen LCD-Würfel rundherum schufen eine eindrucksvolle und einzigartige Atmosphäre.

Genau jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um das Rock Classics Sonderheft zum Phänomen Metallica neu aufzulegen. Die Band war über all die Jahre immer präsent und befindet sich mit der aktuellen Bandbesetzung auf ihrem wiederholten Zenit.

Auf 100 Seiten beschreibt das aktualisierte Heft den Werdegang der Band von ihrem Beginn in den 80er Jahren im sonnigen Kalifornien bis zu ihrem jetzigen Status als eine der größten Bands der Welt. Schon der erste Artikel behandelt auf mehreren Seiten und mit genialen Fotos die Geschichte des kongenialen Duos James Hetfield und Lars Ulrich. Es folgen gut recherchierte Artikel zu den übrigen Bandmitgliedern und zu den Wurzeln der Band in Punk, Hardcore und der New Wave Of British Heavy Metal. Interviews mit wichtigen Protagonisten runden das Ganze ab. Dabei geht es nicht ums Füllen von Seiten, sondern es werden jederzeit relevante Hintergrundinfos vermittelt.

Sehr stark auch die ausführlichen Kritiken zu den einzelnen Alben bis hin zu „Hardwired… To Self-Destruct“. Zum Schluss gibt es noch Artikel zum Auftritt von Metallica bei den Simpsons und zur Metallica-Coverband „My’tallica“, die im deutschsprachigen Raum einfach einzigartig ist und eine mehr als geniale Show zu bieten hat.

Das Sonderheft bietet den perfekten Rundumschlag an Informtaionen zu dieser Ausnahmeband. Und das mit unter zehn Euronen zu einem absolut gesitteten Preis.

Unsere Metallica Empfehlung

