Die TOTEN HOSEN kommen zurück nach Luxemburg – 18. Mai 2018

Die Toten Hosen – Laune der Natour 2018: Eine halbe Million Tickets weg, zwei weitere Konzerte in Luxemburg und Braunschweig neu im Vorverkauf.

Nach der wilden Wintertournee mit 25 ausverkauften Konzerten im November und Dezember 2017 legen die Toten Hosen mit ihrer Laune der Natour 2018 nach: 19 Auftritte in Stadien und Open Air-Locations stehen für Deutschland, Österreich und die Schweiz bereits auf dem Plan. Und auch hier sind die Zahlen wieder rekordverdächtig:

Eine halbe Million Fans haben sich schon ein Ticket gesichert, viele Konzerte sind bereits ausverkauft. Nun hat sich die Band für noch zwei weitere Shows entschieden. Wir freuen uns auf Euch am 18.05. in Esch-Alzette (Luxemburg) in der Rockhal und am 20.05. in Braunschweig in der VW-Halle.

Die Region Trier wird verwöhnt: Im September zwei Open Airs am Bostalsee – und zum Vorfreuen das Hallenkonzert am 18. Mai in der Rockhal Esch/Alzette. Dabei sein ist alles!

