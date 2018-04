QUELLE » networking media

Zum ersten Mal überhaupt präsentiert die legendäre und populäre Rockband Foreigner all ihre Hits mit einem großen Orchester und Chor. Rock-Hymnen wie „I Want To Know What Love Is“, „Cold As Ice“, „Juke Box Hero“ oder „Say You Will“ werden dadurch in eine völlig neue musikalische Dimension gehoben.

Mit der Veröffentlichung ihres Live-Videos zu „Say You Will“, welches ab sofort auf dem offiziellen YouTube-Kanal von earMUSIC zu sehen ist liefern Foreigner einen Vorgeschmack auf das am 27.04.2018 erscheinende Album. Der Song ist ab sofort auch als Teil der Album-Pre-order und auf allen Streaming-Plattformen erhältlich.

