VERÖFFENTLICHUNG » 23.03.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Led Zeppelin

LABEL » Warner Music

23.03.20188 / 9

Dreißig Jahre lang war es nur als illegaler Bootleg unter der Hand zu haben, bis es 2003 auch offiziell veröffentlicht wurde und gleich den Spitzenplatz der Billboard Charts einnahm. Das Live-Album „How The West Was Won“ mit Live-Aufnahmen aus dem Jahr 1972 gibt es nun als upgedatete Version, die unter der Regie von Jimmy Page völlig neu remastert wurde. Es erschien am 23. März 2018 als erster Vorbote zum 50. Jubiläumsjahr der Gründung von Led Zeppelin im Jahr 1968.

„How The West Was Won“ vereinigt die besten Performances aus den legendären Led Zeppelin-Konzerten vom 25. und 27. Juni 1972 im Los Angeles Forum und der Long Beach Arena. Zusammengeschnitten und mit einer Songreihenfolge wie ein zusammenhängendes Konzert, präsentiert die 3-CD/4-LP-Kollektion die beste Rockband der Welt auf der Höhe ihrer kreativen Kraft. Highlights der Aufnahmen sind unter anderem ein Gänsehaut erzeugendes „Stairway To Heaven“, eine über 25 Minuten lange Version von „Dazed And Confused“ und ein 21-minütiges Medley auf der Grundlage von „Whole Lotta Love“. Led Zeppelin stellten damals zudem einige Songs aus dem damals noch unveröffentlichten Album „Houses Of The Holy“ vor, das erst neun Monate später erschien.

Die atmosphärische Liveaufnahme wurde grandios remastert und kommt mit einem klasse Sound, dem man seine 45 Jährchen keineswegs anhört. Led Zeppelin wirken auf diesem Release absolut glanzvoll und geben einen Eindruck von ihrer Größe Anfang der 70er Jahre. Die Aufmachung im Digipack ist schön gestaltet. Nur blöd, dass das Booklet lose dazwischen liegt und es keine Möglichkeit gibt, dieses Kleinod mit vielen aussagekräftigen Fotos im Hochglanzdruck ordentlich irgendwo einzustecken. Ich nenn das mal: Jammern auf hohem Niveau.

