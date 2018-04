Zwischen dunklem Folk, Pop, Chanson und einer ganz wunderbaren Poesie bewegt sich das Berliner Duo von Nikolai Tomás und Joanna Gemma Auguri. Mit Akkordeon, Gitarren und anderen zauberhaften Instrumenten sowie zwei außer­ordentlichen Stimmen, bringen Poems for Laila die ganze Breite menschlicher Abgründe auf die Bühne. Bodenlose Traurigkeit, blanker Zynismus, höchste Freude, emotionale Wagnisse, Experimente und immer mit dieser hoffnungsvollen Melancholie. Wenn Poems for Laila die Bühne betreten, erinnern sie an andere große Paare wie Hazlewood & Sinatra oder Gainsbourg & Birkin. Mit genau der gleichen Gelassenheit und Tiefe ziehen sie die Zuhörer in ihren Bann.

Das neue Album von Poems for Laila wurde in einer Jurte im Havelland aufgenommen. In absoluter Abgeschiedenheit, in einem Wald mit wirklich schwarzen Nächten, umgeben von Zeltwänden aus Holz, Filz und Wolle entstanden zwölf mystische Songperlen mit größter Intensität und ungreifbarer, dunkler Atmosphäre und dennoch spürbarem Lebens­gefühl. Dark Timber ist neu. Auch, weil hier erstmals beide, Nikolai Tomás und Joanna Gemma Auguri, Songs geschrieben haben. Ein gelungenes Gemeinschaftswerk. Nach vielen erfolgreichen Konzerten 2017 gehen Poems for Laila nun 2018 erneut auf Tour.

Nikolai Tomás und Poems for Laila haben viel erlebt. Sie bereisten zwölf Länder in drei Kontinenten, spielten in großen Hallen, auf internationalen Festivals, in kleinen Clubs, in Cafés, in wilden Spelunken und auf Wander­bühnen. Sie bereisten die damalige UdSSR als erste Westband überhaupt ohne Begleitung bis zum Ural in einem uralten Mercedes Bus. Sie ver­öffentlichten zehn Alben, unzählige Singles, eine DVD und spielten, neben zahlreicher TV Auftritte, gar in einem Kinofilm mit. Für ein Album gab es einen Preis: den Impala Silver Award. Sie arbeiteten mit Produzenten wie Patrik Majer (Wir sind Helden), Dave Allan (The Cure) und Phil Manzanera (Roxy Music). In diesem Zusammen­hang begegnete Nikolai Tomás 1995 David Bowie beim Frühstück und erkannte ihn nicht. 2007 löste Nikolai Tomás die Band endgültig auf. Aber es sollte doch nicht endgültig sein.

Nikolai Tomás, der melancholische Hasardeur und Schurke, der Hoch­stapler und hoffnungsvolle Romantiker, traf 2015 auf Joanna Gemma Auguri. Dieser Begegnung folgte das TIK TAK Album und viele gemeinsame Konzerte. Joanna Gemma Auguri, in Polen geboren und in Berlin verwurzelt, ist keine Unbekannte. Mit ihrem Akkordeon und ihrer sirenen­haften Stimme tourte sie bereits dreimal in Neuseeland und Australien sowie auf großen deutschen Festivals wie der Fusion und der at.tension. Ihre Zerbrechlichkeit und Melancholie bringt etwas Sphärisches, Elegisches in die Musik, einen ungreifbaren Zauber, und doch lauert da etwas Dunkles, Abgründiges in ihrer Stimme und ihrem Blick.

DARK TIMBER TOUR 2018

12.04.2018 D-Leipzig, Werk 2

13.04.2018 D-Siegen, tba

14.04.2018 D-Soest, Alter Schlachthof

16.04.2018 D-Bonn, Harmonie

19.04.2018 D-Aachen, Raststätte

20.04.2018 D-Köln, Kulturcafé Lichtung

21.04.2018 D-Essen, Grend

22.04.2018 D-Göttingen, Nörgelbuff

26.04.2018 D-Nürnberg, A.C.T. Center

28.04.2018 D-Berlin, Frannz Club

