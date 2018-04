Eurythmics: Vinyl-Veröffentlichung aller acht Alben in 2018

VERÖFFENTLICHUNG » 13.04.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Eurythmics

13.04.20188 / 9

Die Eurythmics waren eine der beliebtesten Popbands der 80er Jahre und haben den so beliebten Synthesizer Sound dieser Epoche definitiv mit entwickelt. Sie verzeichneten zwanzig internationale Tophits und ihre Alben verkauften 80 Millionen Exemplare. Zwischen April und Oktober 2018 werden alle acht Alben der Band auf Vinyl über Sony Music wieder veröffentlicht. Man startet am 13. April mit „In The Garden“ (1981), „Sweet Dreams“ (1983) und „Touch“ (1983). „Be Yourself Tonight“ (1985), „Revenge“ (1986) und „Savage“ (1987) folgen im Juli. „We Too Are One“ (1989) und „Peace“ (1999), das zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl erscheint, werden ab Oktober verfügbar sein.

Dave Stewart und Annie Lennox verbinden viele Erinnerungen mit Musik, die nur auf Schallplatte zu hören war. „Mein Dad baute sich sein eigenes Grammophon und ich war völlig von den Socken. Ich war damals sechs und er besaß sämtliche LPs mit Rodgers & Hammerstein-Musicals. Er schaltete also den selbstgebastelten Plattenspieler ein. Zuerst hörte man dieses leises Knistern, bis plötzlich mit einem gewaltigen Wumms die Musik einsetzte. Ich weiß noch, wie ich auf dem Schulweg vor mich hin sang ‚I Enjoy Being a Girl‘. Zuhause hatten wir einen pinkfarbenen Plastik-Plattenspieler der Marke Dansette,“ erinnert sich Lennox. „Jemand hatte mir zum Geburtstag ein bisschen Geld geschenkt, von dem ich mir meine erste Platte kaufte. Es war Mary Poppins und ich fand die Musik magisch und wunderschön. Bis dahin hatte ich immer meine Großeltern besucht, deren Plattenspieler auf 78 rpm lief. Auf ihrem Speicher fand ich eine Schachtel mit alten Scheiben, von denen mich besonders ‚The Merry Widow‘ faszinierte.“

Jetzt also die Eurythmics-Klassiker auf Vinyl. Und es ist den Protagonisten eine Freude, sich vorzustellen, dass die Menschen jene Alben wieder auf einem Plattenspieler hören. Das zweite Album der Band erschien im Mai 1983, kurz nachdem die Single „Sweet Dreams (Are Made Of This)“ unter anderem in Deutschland sehr erfolgreich gechartet hatte. So wurde dann gleich die ganze Platte nach dieser Single benannt – und die Erfolgsgeschichte ist legendär. Schließlich ging es noch im gleichen Jahr mit „Touch“ weiter und das Duo hatte sich längst an der Speerspitze der britischen New Wave-Musik etabliert. Hier konnten „Here Comes The Rain Again“, „Who’s That Girl“ und „Right By Your Side“ überzeugen.

Musikalisch funktionieren die Werke auch jetzt – nach 35 Jahren – noch sehr gut. Und die Qualität der Neuauflage ist stimmig. Dave Stewart sagt dazu: “In unseren Archiven liegen die Original-Halbzoll-Masterbänder mit einem phantastischen Sound. Die nahmen wir als Basis und nicht die digitalen Remasters, auf denen der Sound komprimiert wurde.”

Hört man sich die karriereumspannenden Alben an, wird klar, warum Kritik und Fans die Band so schätzten und warum die Eurythmics derart mit Preisen überhäuft wurden: In ihrem Trophäenschrank stehen ein MTV Music Award als “Bester Künstler 1984”, ein Grammy in der Sparte “Best Rock Performance by a Duo or Group” (1987), drei Ivor Novello Awards, ein Brit Award aus dem Jahr 1999 für ihren “herausragenden Beitrag zum britischen Musik-Business” sowie ein Silver Clef Award (2000). 2005 wurde das Duo in die U.K. Music Hall of Fame aufgenommen. 26 ASCAP Awards wurden den Eurythmics für ihren größten Hit “Sweet Dreams (Are Made of This)” als meist gespieltem Song des Jahres verliehen. Es lohnt sich, zuzugreifen. Die acht Studioalben der Eurythmics werden alle mit dem Original-Artwork, Illustrationen und Liner Notes geliefert.

Unsere Eurythmics Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 16.04.2018 um 00:19 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Eurythmics

Letzte Aktualisierung am 16.04.2018 um 00:19 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API