„Words 4 U“ entstand spontan und ungeplant, sozusagen aus dem Bauch heraus. Der Grundstein war der Refrain, der Rest ergab sich durch die entspannte Studioatmosphäre und einer lockeren Jam-Session. „Ich hatte den Bass in der Hand und die Bassline für den Refrain vorgeschlagen und plötzlich wussten wir wohin die Reise geht. Das Songwriting lief dabei fast von alleine“, so Tim über einen seiner Lieblingssongs auf dem Album. „Dieser Song macht genau das mit mir, was ich mir von meinen Songs wünsche. Er schafft es immer wieder meine Aufmerksamkeit zu bekommen und verbindet musikalisch verschiedenste Elemente miteinander“.

Das Arrangement fügt Tims aktuellen Sound mit seinem Ursprung zusammen. R’n’B Einflüsse und Melodien, kombiniert mit verzerrten Gitarren und bluesigen Licks. Dazu gibt es immer wieder den Wechsel von ruhigen, entspannten Teilen zu groovigen und funkigen Parts. Doch nicht nur die Instrumentierung sondern auch die Aussage des Songs, hält einen gefangen. Es geht um die erste Begegnung mit jemandem, der es sofort schafft, einen in seinen Bann zu ziehen. Der Verstand schaltet mehr oder weniger ab und man kann mit Worten nicht beschreiben, was man in diesem Moment fühlt.

„Words 4 U“ zeigt eindrucksvoll, wie Tim Kamrad mit Verve und Charisma eine ganz besondere Situation musikalisch und textlich umsetzt, die einen schon nach dem ersten Hören fesselt. „Mir war es sehr wichtig, diese geheimnisvolle Stimmung in der Musik aufzugreifen und den Text dazu zu kombinieren, so dass man sich sofort in diese Situation hineinfühlen kann“.

Sommer-Shows 2018:

25.05. Korbach, Hessentag

15.06. AT-Nickelsdorf, Nova Rock

29.06. Hamm, Hammer Summer

11.08. Bremen, Mercedes Benz Open Air

Solo-Tour 2018:

12.09. Hannover, Capitol

13.09. Hamburg, Mojo Club

14.09. Berlin, Columbia Theater

16.09. Dresden, Alter Schlachthof

17.09. Leipzig, Täubchenthal

18.09. Nürnberg, Der Hirsch

19.09. A-Wien, Chelsea

21.09. München, Technikum

22.09. CH-Zürich, Mascotte

23.09. Stuttgart, Im Wizemann

24.09. Frankfurt am Main, Batschkapp

26.09. Köln, Gloria Theater

27.09. Bochum, Zeche Bochum

