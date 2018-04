Sekunden der Stille verstreichen. Normalerweise benutzen Künstler instrumentale Pausen innerhalb oder zwischen den Liedern um eine gewisse Atmosphäre zu kreieren, aber nicht am Anfang eines Albums. Dann endlich setzen die ersten Klänge des Debüts von Isaac Gracie ein. Der 23-jährige Londoner zeigt auf gleichnamigen Album eine Mischung aus melancholischen Chansons, gepaart mit einem Hauch von Verzweiflung und einer ganzen Menge Wehmut. Das Albumcover ziert das aschfahle Gesicht einer Person, die genauso ausdruckslos wirkt wie seine Werke nach dem erstmaligen Durchhören. Wohlgemerkt nur zu Beginn.

Das zeigt bereits der Opener terrified in dem der ehemalige Chorknabe seine innersten Ängste besingt. Die trostlose Aussicht auf ein bereits beendetes Leben beginnt bei seiner Stimme, die eine Schwere in sich trägt, als hätte man eine Gefängniskugel von Problemen an seinem Bein befestigt. Grau trifft Anthrazit, ganz frei nach dem Motto: Ich habe‘ schon mit allem abgeschlossen, bevor es überhaupt richtig losgeht. Eine Ironie, dass last words genau von dieser Art von Resignation spricht, aber man eigentlich nur nach „der Einen“ sucht. Zu the death von you & i werden zum ersten Mal die Gitarren im Refrain aufgedreht und Isaac brüllt seine ganzen Emotionen heraus, die bis dato weitestgehend versteckt waren. Die ganzen negativen Gefühle, welche das Album mitbringt verpackt Gracie Isaac in luftig leichten Gitarrenriffs, mal akustisch, mal elektrisch und mit einer „sing along“ Attitüde, die man sonst nur von Britpop-Partys kennt. So verpasst man beinahe Songs wie running on empty oder telescope, in denen er weiter Frustration und Gleichgültigkeit besingt. Der Einfluss der Babyshambles und Libertines schwingt bei allen Liedern mit. Nur vielleicht mit etwas weniger Spektakel.

That was then zerbricht beinahe an der Traurigkeit an Gracies Stimme und einem starken Refrain, in dem Gracie die Zittrigkeit der Strophen ablegt und nach vorne schaut. Es ist immer wieder schön zu hören, wie Künstler ihren Gesang einsetzen und in ihren Songs Kontraste erzeugen um ihre Emotionen noch deutlicher zu machen. Shilouettes of you, welches stark an Radioheads „Creep“ erinnert, steht dem in nichts nach.

Isaac Gracies musikalisches Gewand liegt in einer speziellen Sparte, die für manche Hörer schnell als langweilig und zu monoton abgestempelt werden könnte, aufgrund des teils einfallslosen Sounds und der sich ständig wiederholenden Themen. Für andere trifft Gracie mit seinem self-titled Album genau und wortwörtlich ins Schwarze und verbindet den Indie-Pop mit grauen Alltagsproblemen. Alles in allem präsentiert der 23-jährige ein solides Erstlingswerk. Wünschenswert wäre für den Nachfolger ein wenig mehr Varianz und Themenvielfalt sowohl im Sound, als auch bei den Lyrics. Bis dahin kann man „isaac gracie“ als ein gutes Konzeptalbum ansehen, was wahrscheinlich gar keines sein sollte.

