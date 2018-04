„Serpentina“ – Weltpremiere des Musicals im Hochwald

Das Team des Rockmusicals „Serpentina“ ist in die Zielgerade eingebogen: Am vergangenen Wochenende probte das Ensemble mit dem Autor und Regisseur Matthias Leo Webel zum ersten Mal in der Hermeskeiler Hochwaldhalle. Dort wird diesen Samstag und Sonntag das Weltpremieren-Wochenende veranstaltet.

„Es wird spannend, witzig, romantisch und poetisch. Und schön rockig“, verspricht Webel. „Jetzt wo alles fertig ist, höre ich selber nochmal meine musikalischen Einflüsse heraus – wie Pink Floyd, Dire Straits und Toto. Wer Classic Rock mag, wird voll auf seine Kosten kommen!“

Das gefällt auch der Akteurin Nicole Kirch gut. Die Sängerin aus Losheim hat ihre Wurzeln in der Rockmusik. „So fällt es mir leichter, meine Rolle darzustellen. Denn Serpentina ist mein erstes Musical!“ Die Darstellerin agiert als Gegenspielerin der Hauptfigur Anselmus. Der junge Student verliebt sich in das fabelhafte Schlangenmädchen Serpentina, mit der nur zusammenkommen kann, wenn er sich mit Leib und Seele der Kunst verschreibt. Er wird gespielt von Philipp Groetzner, der die „detailverliebte Begeisterung“ des Autors und Regisseurs schätzt.

Jule Spohn aus Hermeskeil, die als Tänzerin mitwirkt, findet es „extrem spannend, wie man solche mythologischen Inhalte auch tänzerisch umsetzen kann.“ Und Manuel Lothschütz aus Schönenberg-Kübelberg empfindet es als „tolles Gefühl, einem neuen Charakter Leben einzuhauchen.“ Der 39-Jährige ist ein erfahrener Musicaldarsteller, der im Südwesten bereits bei etlichen Inszenierungen auftrat.

„Die lange und gründliche Vorarbeit seit dem letzten Jahr hat sich gelohnt, das Team ist in Hochform und topmotiviert!“, resümiert Matthias Leo Webel das Projekt. „Wir freuen uns riesig auf das kommende Wochenende!“

Die Vorstellungen beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr (freie Platzwahl). Karten gibt es im Vorverkauf über www.ticket-regional.de

