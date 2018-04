Lykke Li: Ab morgen startet Pre Order zu ihrem neuen Album

QUELLE » katrin brauer

ARTIST » Lykke Li

LABEL » RCA Records, Sony Music

Lykke Li ist neu bei Sony Music: Mit der offiziellen Single „Deep End“ und dem Track „Hard Rain“ legt die schwedische Sängerin und Songwriterin ab sofort zwei Songs ihres Debütalbums für ihr neues Label RCA Records vor. Das vierte Studioalbum der 32-Jährigen wird den Titel „so sad so sexy“ tragen und am 8. Juni erscheinen. Neben Lykke Li und Malay (Lorde, Frank Ocean) wirkten u.a. Jeff Bhasker (Kanye West, Bruno Mars, Rihanna), Rostam (Solange Knowles, HAIM), Illangelo (The Weeknd), Jonny Coffer (Beyonce, Naughty Boy, Sam Smith), DJ Dahi (BANKS, Ty Dolla Sign), T-Minus (Kendrick Lamar, Drake), Skrillex und Emile Haynie (Eminem, Lana Del Rey, Dua Lipa) an der Entstehung des Longplayers mit. Als Songwriting-Partner stand ihr Ilsey Juber (Beyoncé, Drake, Kanye, Majid Jordan, Camila Cabello u.a.) zur Seite.

Lykke Lis Karriere begann 2008 mit der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP „Little Bit“. Schnell vollzog die charismatische Schwedin den Crossover vom Indie-Elektro-Pop in die internationalen Pop-Charts. Mittlerweile stehen drei Album-Veröffentlichungen zu Buche („Youth Novels“ 2008, „Wounded Rhymes“ 2011 und „I Never Learn“ 2014), die u.a. von der New York Times und Rolling Stone als „Album des Jahres“ gekürt wurden. Sie spielte bei den größten und wichtigsten Festivals der Welt, wie z.B. Glastonbury, Coachella und Lollapalooza. Neben ihren Solo-Veröffentlichung war sie in den Jahren 2016 und 2017 am Projekt liv beteiligt, das sie mit Andrew Wyatt, Björn Yttling, Pontus Winnberg und Jeff Bhasker betreibt. Ihr bis dato größter Charterfolg stammt aus dem Jahr 2011, als ihre Single „I Follow Rivers“ im Remix von The Magician an die Spitze der europäischen Charts kletterte, u.a. in Österreich, Italien, Belgien, den Niederlanden und Deutschland.

