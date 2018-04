VERÖFFENTLICHUNG » 30.03.2018

Die Wise Guys sind seit letztem Jahr Geschichte, musikalisch geht es aber für die meisten der Sänger dennoch weiter. Im Gegensatz zu drei seiner Ex-Kollegen, die mit der Gruppe Alte Bekannte a cappella weitermachen, hat sich Eddi Hüneke für eine Neuorientierung entschieden. „Alles auf Anfang“ ist gleichzeitig Titel und Programm seines Solo-Debüts, auf dem er dreizehn abwechslungsreiche und toll instrumentierte deutschsprachige Songs präsentiert.

Das Album startet direkt mit dem Titelsong, der mit seinem rhythmische Piano-Intro sofort gute Laune macht und sicher auch der perfekte Live-Opener ist. Musikalisch ruhiger und mit sanften Gitarrenklängen geht es in „Das könnte euch so passen“ weiter. Inhaltlich stehen auch hier die Zeichen auch Anfang, wobei zunächst die Leere und Dunkelheit vor dem Neubeginn thematisiert werden, während mit „Ich wünsche euch Glück“ der rebellische Aufbruch folgt.

Aber keine Angst: Eddi verarbeitet mit diesem Album nicht nur seine jüngste Vergangenheit, sondern hat auch ein paar andere Themen auf Lager. So ist etwa das von Country-Gitarren begleitete „Daumenpause“ eine ironisch pointierte Abrechnung mit notorischen Smartphone-Abhängigen, und „Kein Bock auf Tanzen“ erzählt humorvoll von den Nöten eines Mannes, der von der Freundin mal wieder in den Club geschleppt wird – Big Band Sound inklusive. Politisch und sozialkritisch wird es schließlich mit „Mach das Maul auf“ und „Freiheit“.

Stilistisch lassen sich die neuen Songs in keine Schublade packen – so wie schon mit den Wise Guys bewegt sich Eddi auch weiterhin fröhlich durch verschiedenste Genres. Meistens passt sich die Musik dabei dem Text an. So verbreitet das verträumte „Sansibar“ entspanntes Urlaubs-Feeling, das von der Erfüllung eines Lebenstraumes erzählende „Flüstern“ ist eine rockige Punk-Hymne zum Mitgröhlen, und das ziemlich philosophische „Startschuss“ wird von ambitioniertem Jazz-Piano begleitet. „Lust auf dich“ kommt als brave Songwriter-Ballade daher und überzeugt mit einer nicht komplett unerwarteten, aber treffenden Wendung – hier ist die Handschrift von Mit-Texter Bodo Wartke unverkennbar.

Auch wenn ich Eddi Hüneke bei den Wise Guys bereits als großartigen Sänger und talentierten Songwriter kennengelernt habe, hat er mich mit „Alles Auf Anfang“ äußerst positiv überrascht, indem er ein solch musikalisches und thematisches Feuerwerk entfacht. Wenn dieses Debüt wegweisend ist, dann dürfen wir uns wahrlich noch auf viele tolle Songs von ihm freuen!

