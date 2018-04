The Maine, Ego Kill Talent, Astroid Boys und Vadim Samoylov sind neu bestätigt für Rock am Ring 2018!

Thursday mussten ihre Teilnahme aus persönlichen Gründen leider absagen.

Das aktualisierte Lineup findet ihr weiter unten!

Der Spielplan und die Spielzeiten werden in der ersten Mai-Woche veröffentlicht. Wir werden euch informieren.

Weitere Einzelheiten zu Tagestickets, Parktickets, Sonderbussen zur Anreise und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie detaillierte Informationen rund um das Festival findet ihr unter www.rock-am-ring.com.

Freitag, 1. Juni 2018

6ix9ine

Alt-J

Andrew W.K.

Antilopen Gang

A Perfect Circle

Babymetal

Bausa

Callejon

Casper

Enter Shikari

Giant Rooks

Greta Van Fleet

Hollywood Undead

Jimmy Eat World

Jonathan Davis

Marilyn Manson

Mavi Phoenix

Milky Chance

Scarlxrd

Stone Sour

The Night Game

Thirty Seconds To Mars

Ufo361

Vitalic

Walking On Cars

Yung Hurn

u.a.

Samstag, 2. Juni 2018

Alexisonfire

Andy Frasco

Asking Alexandria

Avenged Sevenfold

Beth Ditto

Black Stone Cherry

Body Count Feat. Ice-T

Bullet For My Valentine

Bury Tomorrow

Don Broco

Ego Kill Talent

Heisskalt

Kaleo

Kettcar

Kreator

Milliarden

Muse

Nothing More

Parkway Drive

Shinedown

Snow Patrol

Starcrawler

Taking Back Sunday

The Maine

The Neighbourhood

Yungblud

u.a.

Sonntag, 3. Juni 2018

Alma

Astroid Boys

Avatar

Bad Religion

Baroness

Bilderbuch

Caliban

Chase & Status

Foo Fighters

Good Charlotte

Gorillaz

Gurr

Mantar

Meshuggah

Moose Blood

Nothing But Thieves

PVRIS

RAF Camora

Rise Against

Seasick Steve

The Bloody Beetroots

Thy Art Is Murder

Trailerpark

Vadim Samoylov

u.a.

Empfehlungen zu Foo Fighters

Letzte Aktualisierung am 29.04.2018 um 22:41 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API