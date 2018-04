VERÖFFENTLICHUNG » 27.04.2018

Stephanie Neigel stammt aus Worms und ich kenne sie vor allem als Sängerin der a cappella Gruppe Les Brünettes. Solo bewegt sie sich mit ihren deutschsprachigen Songs zwischen Pop und Jazz. Der Nachname kommt nicht von ungefähr: Sie ist eine Nichte der Sängerin Julia Neigel. Und genau so kraftvoll klingt auch ihre Stimme, wenn sie sich in extrovertierten, fast schon rockigen Stücken verliert.

Noch stärker sind aber ihre ruhigen, verspielten Songs. Alle Titel haben anspruchsvolle Arrangements. Da gibt es keine Idee, sich irgendwo am Mainstream anzubiedern. Stattdessen macht Stephanie genau ihr Ding mit zwar bisweilen lässig klingenden aber durch und durch virtuosen Vocals. Nach Bachelor und Master an Musikhochschulen in Mannheim und Weimar gehörte sie als Gesangsstudentin zum Landesjugend-Jazzorchester Hessen und zu Peter Herbolzheimers Masterclass. Diese solide Ausbildung ist durchgängig erkennbar.

Die Bandbreite geht von der Songwriter-Ballade bis zum fast exotisch temperierten Uptempo. Stephanie Neigel sagt dazu: „Ich hatte Lust, verschiedene Sachen auszuprobieren, auch von einer konventionellen Besetzung wegzugehen.“ Viele der Songs seien im Trio entstanden, mit Schlagzeug, Gitarre und Gesang und auch als wirklich ein Take. „Da wurde nicht viel geschnippelt. Die unterschiedlichen Stile rühren auch daher, dass ich viele verschiedene Genres mag und höre und in meinem Kopf mit mir herumtrage. Ich mag es auch nicht so gern, wenn ich nach drei Songs schon weiß oder zumindest erahnen kann, was mich bei den zehn nächsten erwartet. Ich lasse mich lieber mal überraschen.“

Von dieser Vielfalt lebt das Album – und von den intelligenten Texten. Thematisch bewegt sie sich dabei gern zwischen Licht und Schatten, aber immer mitten im Leben. „Man hätte vielleicht auf die Idee kommen können, diese Texte seien in einer Art Winterdepression entstanden. Ich schaue aber ganz gerne ins Auge des Hurricanes, bin gern ehrlich. Es ist ja nicht alles traurig und vor allem nicht verzweifelt gemeint. Ich schreibe ja auch über die Liebe meines Lebens oder einen schönen Sommerregen. Und ich hoffe, die dunkleren Texte mit einem Augenzwinkern versehen zu haben.“

Das Album „In Sachen du“ ist etwas Besonderes. Es spricht den Hörer an, ohne sich anzubiedern. Damit ist Stephanie Neigel in der Riege deutschsprachiger Songwriterinnen ganz vorne mit dabei. Und ihr Gesang gefällt mir auch, wenn sie ihre drei Brünettes-Kolleginnen nicht mit dabei hat.

