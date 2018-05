Clara Bowen – „Nashville“ liegt in Australien

VERÖFFENTLICHUNG » 27.04.2018

Die Schauspielerin Clara Bowen wurde vor allem durch ihre Rolle als Scarlett O’Connor in der Fernsehserie „Nashville“ bekannt. Sechs Staffeln voller Countrymusik, die den Weg fiktiver Sängerinnen und Sänger durch die Irrungen und Wirrungen der Unterhaltungsbranche verfolgen. Musikalisch trat Clara Bowen in den vergangenen sechs Jahren auf den zahlreichen Soundtracks zu dieser Serie in Erscheinung. In unseren Breiten ist die Masse an CDs kaum erhältlich, in den USA spielten sie aber eine große Rolle in den Charts. So verwundert es nicht, dass nun ein Soloalbum der Sängerin seinen Eroberungsfeldzug antritt – es verwundert höchstens, dass dies so lange gedauert hat.

Das selbstbetitelte Debütalbum ist kürzlich erschienen und nachdem Clara in der Vergangenheit schon auf groß angelegten Tourneen mit den Serienkollegen unterwegs war, wird es in Zukunft auch ordentliche Headliner-Shows der Australierin geben. Ob sich das lohnt? Auf jeden Fall. Denn sie hat eine großartige Stimme. Und obwohl der Country-Touch natürlich nicht zu verleugnen ist, hat sie auf ihrem Debüt eine Reihe schöner Pop-Momente geschaffen.

Man nehme nur die Single „Little By Little“, die eigentlich jeder ordentliche Radiosender inzwischen im Programm haben sollte. Auch „All The Beds I’ve Made“, „Lullaby“ und „Let It Rain“ lassen die Faszination einer Musikrichtung erkennen, die in letzter Zeit weltweit darunter gelitten hat, dass der derzeitige Vertreter der „Country-Nation“ allerorten so elefantenmäßig aufstampft. Im Gegenzug zeigt Clara Bowen die Leichtfüßigkeit jener Musik und erzeugt eine sanfte, zeitlose Atmosphäre. So kann sie die Countrymusik neu beleben und wird (hoffentlich) aufgrund ihrer TV-bedingten Berühmtheit eine große Zukunft vor sich haben. Gut so!

