Auch 2018 ist neben „Rock am Ring“ noch einiges los auf den Festivalgeländen der Republik. Hier ein kleiner Überblick zu „Hurricane“, „Southside“ und „A Summer’s Tale“:

Festival: Hurricane

Datum: 22.-24.06.18

Ort: Eichenring, Scheessel

Kurzinfo: Das Hurricane findet seit 1997 am Eichenring in Scheeßel statt. Während der vergangenen Jahre hat das Festival international erfolgreiche Künstler, beliebte deutsche Acts und eine große Anzahl Newcomer, von denen einige heutzutage die Headliner-Position einnehmen, präsentiert. Seit 1999 findet parallel im Süden der Republik das Zwillingsfestival Southside Festival mit gleichem Line-up statt. Alljährlich treffen sich mehr als 130.000 Besucher aus ganz Europa bei den Hurricane und Southside Festivals. Ein Erfolg, der auch auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung beider Festivals basiert – beispielsweise durch neue flexiblere und komfortablere Unterbringungsmöglichkeiten oder Innovationen in der Versorgung und dem gastronomischen Angebot. Beide Festivals verfügen mit Beck’s Camp FM außerdem über einen eigenen Radiosender, der live aus Scheeßel und Neuhausen ob Eck berichtet und ganzjährig als Webstream für Festivalatmosphäre sorgt.

Line-Up: Arctic Monkeys, Arcade Fire, The Prodigy, Billy Talent, Marteria, Kraftklub, Broilers, Justice, Biffy Clyro, The Offspring, Beginner, James Bay, Two Door Cinema Club, The Kooks, London Grammar, Franz Ferdinand, Angus & Julia Stone, Feine Sahne Fischfilet, Wanda, Dendemann, Madsen, George Ezra, Bonez MC & RAF Camora, NOFX, Prinz Pi, Donots, SXTN, Portugal. The Man, Chvrches, Brian Fallon & The Howling Weather, Black Rebel Motorcycle Club, Boysetsfire, Pennywise, Bonaparte, Samy Deluxe, Rin, Johnossi MHD, Mø, Mighty Oaks, Benjamin Clementine, Thrice, Underøath, The Vaccines, Jungle, Meute, Talco, Chefket, Stick To Your Guns, Emil Bulls, Parcels, Jain, Dermot Kennedy, Jeremy Loops, Frank Carter & The Rattlesnakes, Neck Deep, Romano, Massendefekt, Haiyti, Marmozets, Tom Walker, Fjørt, Audio88 & Yassin, Swiss & Die Andern, Liedfett, Touché Amoré, Adam Angst, X Ambassadors, Tonbandgerät, Drangsal, The Hunna, Coasts, Radio Havanna, Leoniden, Amy Shark, Tom Grennan, DMA’s, Basement, BRKN, Gavin James, Juse Ju, Red City Radio, Culture Abuse, Creeper, Deap Vally, Pale Waves, The Glorious Sons, Gang Of Youths, Yonaka, Station 17, Anchors & Hearts, Funk Fragment

White Stage: Mike Perry, Booka Shade, Moonbootica, Martin Jensen, Valentino Khan, Egotronic, Sascha Braemer, Ganz, Eskei83

Trailer:

Festival: Southside

Datum: 22.-24.06.18

Ort: Neuhausen ob Eck

Kurzinfo: Das Southside Festival gibt es seit 1999 und wurde als süddeutsches Pendant zum Hurricane Festival in Norddeutschland etabliert. Während der vergangenen Jahre hat das Festival in Neuhausen ob Eck international erfolgreiche Künstler, beliebte deutsche Acts und eine große Zahl von Newcomern, von denen einige heutzutage die Headliner-Position einnehmen, präsentiert. Alljährlich treffen sich mehr als 130.000 Besucher aus ganz Europa bei den Hurricane und Southside Festivals. Die Konzepte beider Veranstaltungen werden konsequent weiterentwickelt, beispielsweise durch neue flexiblere und komfortablere Camping-Optionen oder ein breiteres Versorgungs- und Gastronomieangebot. Die Besucher der Zwillingsfestivals haben außerdem einen eigenen Radiosender: Beck’s Camp FM berichtet live vom alltäglichen Festival-Wahnsinn und ist als Stream zudem das ganze Jahr im Web verfügbar.

Line-Up: Arctic Monkeys, Arcade Fire, The Prodigy, Billy Talent, Marteria, Kraftklub, Broilers, Justice, Biffy Clyro, The Offspring, Beginner, James Bay, Two Door Cinema Club, The Kooks, London Grammar, Franz Ferdinand, Angus & Julia Stone, Feine Sahne Fischfilet, Wanda, Dendemann, Madsen, George Ezra, Bonez MC & RAF Camora, NOFX, Prinz Pi, Donots, SXTN, Portugal. The Man, Chvrches, Brian Fallon & The Howling Weather, Black Rebel Motorcycle Club, Boysetsfire, Pennywise, Bonaparte, Samy Deluxe, Rin, Trettmann, Johnossi MHD, Mø, Mighty Oaks, Benjamin Clementine, Thrice, Underøath, The Vaccines, Jungle, Meute, Talco, Chefket, Stick To Your Guns, Emil Bulls, Parcels, Jain, Dermot Kennedy, Jeremy Loops, Frank Carter & The Rattlesnakes, Heisskalt, Neck Deep, Romano, Massendefekt, Haiyti, Marmozets, Tom Walker, Fjørt, Swiss & Die Andern, Touché Amoré, Adam Angst, X Ambassadors, Tonbandgerät, Drangsal, The Hunna, Coasts, Amy Shark, Tom Grennan, DMA’s, Blackout Problems, KMPFSPRT, Basement, BRKN, Gavin James, Juse Ju, Red City Radio, Culture Abuse, Creeper, Deap Vally, Pale Waves, The Glorious Sons, Gang Of Youths, Yonaka, Kolari, Schlaraffenlandung, Tommy Haug

White Stage: Mike Perry, Booka Shade, Moonbootica, Martin Jensen, Valentino Khan, Egotronic, Sascha Braemer, Ganz, Eskei83

Trailer:

Festival: A Summer’s Tale

Datum: 01.-04.08.17

Ort: Luhmühlen

Kurzinfo: Zwischen tiefen Wäldern, urigen Mooren und luftigen Birkenhainen ist das A Summer’s Tale in Luhmühlen bei Lüneburg in eine wundervolle Welt voll musikalischer Schätze, Performance-Highlights, spannender Filmgespräche, unterhaltsamer Lesungen, Comedy- und Theateraufführungen, sowie zu Vorstellungen interessanter Perspektiven und Portraits. Eine mehrtägige Entdeckungsreise, die jeder aktiv mitgestalten kann: Beim Yoga, Werkeln, Kochen, Studieren, Tanzen, Schauspielern, Kanufahren, Slackline balancieren und vielem, vielem mehr gilt es, sich einfach treiben zu lassen und auszuprobieren, was vielleicht immer schon einmal ausprobiert werden wollte. Das A Summer’s Tale ist eine eigene Welt inmitten wunderschöner Natur mit einem sorgfältig ausgewählten Angebot an kulinarischen Besonderheiten, viel Platz und Komfort. Das Festival inmitten der Natur richtet sich mit dem sorgfältig ausgewählten Angebot an kulinarischen Besonderheiten, viel Platz und Komfort auch an Familien. A Summer’s Tale ist mehr als Musik: Die Veranstaltung versteht sich als ein Kurzurlaub, der nicht an das Alter oder den Musikgeschmack gebunden ist.

Konzerte: Mando Diao, Fury In The Slaughterhouse, Editors, Madness, Belle & Sebastian, Passenger, Kettcar, New Model Army, Grizzly Bear, Tocotronic, Oh Wonder, Gisbert zu Knyphausen, Meute, Hothouse Flowers, Jonathan Jeremiah, KT Tunstall, Kat Frankie, Wallis Bird, Warhaus, Fantastic Negrito, Torpus & The Art Directors, Isolation Berlin, Gurr, Intergalactic Lovers, Riley Pearce, Rob Lynch, Jon Flemming Olsen

Shows & Performances: Der Postillon – Live, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs – Live Poetry Slam, Micky Beisenherz & Oliver Polak, Shahak Shapira, Feierabend-Comedy, Siegfried & Joy, Herr Schröder, Andy Strauss, Robert Alan, Kama Dance Company, Als Donald Trump nach Emden kam, Aerodice, Hamburger Kneipenchor, Hansemädchen, Massenkaraoke

Lesungen: Linus Volkmann, Lisa Kreissler, Anja Rützel, Die Cops ham mein Handy

Film: European Outdoor Film Tour, Shortfilm Sessions, Pt. 1: Music, Shortfilm Sessions, Pt. 2: Animation, Shortfilm Sessions, Pt. 3: Love & Catastrophe

Familie: Raketen Erna, Reggaehase Boooo, Pt. 4, Die Berglinge, Zwergstadt Spielmobil, Family Yoga, Familien-Kletterbaum, Kindertanz

Perspektiven & Portraits: Riversurfing, Start With A Friend, König der Hobos, Imaani Brown: Hallo Deutschland, Unverpackt Einkaufen, Gut statt weniger schlecht, Was gehen uns Insekten an!

Workshops & Activities: Drum Circle, Bunte Stulle, Kunst im Dialog, Smarte Fotografie, Makramee-Schmuck, Woodworking, Was guckst Du? Comic-Workshop, Keep It Fresh, Vom guten Gefühl, das Richtige zu tun, Kleine Wetterkunde, Mit Kompass und Karte unterwegs, WWF: Design Thinking Workshop, WWF: Stoppen wir die Plastikflut?!, Kletteryoga, Surfyoga, Tai Chi, Shiatsu, Meditation, Vinyasa Yoga, Handstand Workshop, Acro Yoga, Thaim Massage Workshop, Northern Soul Dance, Swing Workshop, Electro Swing Workshop

Outdoor & Activities: Globetrotter Waldwinkel, WWF-Welt, Polarcamp, Kanu, Posterkrauts Siebdruckausstellung, Activity Area

Impressionen von 2017:

