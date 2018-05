Laut dem Musikmagazin Rolling Stone sind The Roots klar „one of the greatest live acts“ und das weiss man erst Recht in Hiphopkreisen. So verhalfen sie Jay-Z 2005 zu einem grandiosen MTV Unplugged, kollaborierten mit Szenegrößen Mos Def, Q-Tip, Common, Erykah Badu uvm und sind aktuell wöchentlich als Resident Band für The Tonight Show with Jimmy Fallon aktiv. Dies ist auch der Grund warum eine Liveshow der Band um Rapper Black Thought und Drummer Questlove in den letzten Jahren zu einer absoluten Seltenheit geworden ist.

Für eine exklusive Deutschlandshow hat sich die mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete Formation aus Philly diesen Sommer dann doch den vollen Terminplan freigeschaufelt. Die beste Hiphop Liveband ever gastiert am 9. Juli live und Open Air im Tanzbrunnen Köln.