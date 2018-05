Courtney Barnett zurück in Köln

Courtney Barnett war in den vergangenen Jahren ziemlich erfolgreich und umtriebig. Neben ihrer eigenen Musik arbeitete sie mit weiteren Künstlern wie Kurt Vile zusammen, mit dem sie das wunderbare Album „Lotta Sea Lice“ veröffentlicht hat und auf Tour gegangen ist, oder mit Jen Cloher, für deren Live-Band sie sich die Gitarre umgehängt hat.

Und natürlich ist da dieses Debütalbum „Sometimes I Sit and Think, And Sometimes I Just Sit“, auf dem sie den Slackerismus feierte und mit dem sie doch weltweit für Furore gesorgt hat. Ganz besonders hat ihre Art überzeugt, ihre persönlichen Gefühle öffentlich zu machen und sie dabei so aussehen zu lassen, als ob sie universell immer und überall gelten.

Barnett hat damit die Charts gestürmt. Sie ist als Best New Artist für den Grammy und als International Female Solo Artist für die Brit Awards nominiert worden und hat in ihrer Heimat ganz selbstverständlich vier ARIA Awards geholt. Was kann da jetzt noch kommen? Na, eine neue Platte natürlich: „Tell Me How You Really Feel“.

Die Musik ist jetzt noch direkter, die Instrumente gehen noch steiler nach vorn als bislang schon. Aus der krachenden und knirschenden Mischung aus folkigem Material mit grungigem Rock ist ein klarerer Sound erwachsen. Schon die erste Single „Nameless, Faceless“ ist eine sarkastische und empörte Punkrock-Hymne gegen alle Arten von Internet-Trollen. Courtney Barnett erzählt nicht mehr nur diese angeblich so drolligen Geschichten aus dem Alltag, sie schießt jetzt zurück.

Im Juni spielt sie zwei exklusive Shows in Berlin und in Köln.

