The Internet live am 05.06.2018 in Köln!

Ihr ist zu großen Teilen der Erfolg von Odd Future zu verdanken: Syd Tha Kid. Mittlerweile schraubt sie als Sängerin am Erfolg von The Internet.

Mit süßen 15 Jahren hat Syd schon in ihrer Gartenlaube als Audio Engineer an den ersten OFWGKTA-Tapes rumgebastelt. Doch statt als weiblicher MC ins Rapgame einzusteigen, entschied sie sich für die R’n’B-Schiene und gründete Mitte 2011 zusammen mit dem Produzenten Matt Martians das Duo “The Internet”.

Mittlerweile sind drei Mitglieder dazugekommen und der sphärische Elektro-Soul hat sich fest in der modernen R’n’B-Szene eingenistet. The Internet wollen sich jedoch nicht auf ein Genre beschränken, also experimentieren sie auch im HipHop, Jazz und im Funk-Bereich. Dass der entspannte Schlafzimmer-R’n’B in der heutigen Zeit sehr gut ankommt, bestätigen die Kollaborationen von The Internet: Von Mac Miller bis hin zu Kaytranada waren schon einige gefragte Musiker mit Syd und Matt im Studio.

