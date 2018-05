Yo La Tengo spielen in Köln

Yo La Tengo ist eine der beliebtesten und am meisten respektierten Bands in den USA. Seit über dreißig Jahren genießen Ira Kaplan, Georgia Hubley und James McNew den Erfolg nach ihren eigenen Regeln – sie spielen die weltbesten Konzerthallen, Museen und Spelunken, dominieren sämtliche Kritikerlisten, schreiben einen Simpsons-Titelsong, spielen Velvet Underground in „I Shot Andy Warhol“, teilen sich die Bühne mit einigen der wichtigsten Musikern unserer Zeit und kreieren sogar ihre eigene Feiertagstradition mit ihrer jährlichen Reihe an Hanukkah-Shows im Maxwell, Hoboken, New Jersey’s legendärem Club.

Yo La Tengo sind nun auf ausgedehnte Europatour. Diese Shows sind die ersten Livetermine in Europa seit 2015.

Unsere Yo La Tengo Empfehlung

Weitere Empfehlungen zu Yo La Tengo

