QUELLE » Oktober Promotion

ARTIST » Alice In Chains

Oktober Promotion

Alice In Chains (Sänger/Gitarrist Jerry Cantrell, Schlagzeuger Sean Kinney, Bassist Mike Inez und Sänger/Gitarrist William DuVall) veröffentlichen „The One You Know“, ihren ersten neuen Track seit fünf Jahren. Hier könnt ihr das von Adam Mason inszenierte Video ansehen.

„The One You Know“ ist der erste Song vom kommenden Album – das erste Werk bei ihrem neuen Label BMG. Cantrell sprach kürzlich in einem Interview über das mit Spannung erwartete neue Album und erklärte: „Es ist ein Album, das wir so noch nie zuvor gemacht haben, aber gleichzeitig hat es alle Elemente, die Du von uns erwarten würdest. Es hat unseren Fingerabdruck. Und wir sind sehr stolz auf das Material, das wir geschrieben und aufgenommen haben. Da ist schon harter Scheiß dabei. Da ist hässliches, da ist wunderschönes, auch seltsames trippy Zeug dabei… es ist gut!“ Was die Zeitspannen zwischen ihren Alben angeht, fügt er hinzu: „Wir warten, bis wir bereit sind und das Material haben, das die Alice In Chains Standards erfüllt und dann tun wir das, was wir tun. Das ist der Krach, den wir machen, wenn wir zusammenkommen.“

Das noch unbetitelte neue Album ist die dritte Alice In Chains-Veröffentlichung in Folge, die gemeinsam mit Produzent Nick Raskulinecz und Ton-Ingenieur Paul Figueroa entstanden ist. Zuvor hatten sie bereits an den Alben „The Devil Put Dinosaurs Here“ (2013) und „Black Gives Way To Blue“ (2009) zusammengearbeitet, die beide ein Erfolg waren in den Charts und bei Fans und Kritikern. „The Devil Put Dinosaurs Here“ stieg auf Platz 2 in die US Billboard Top 200 ein. Zudem erreichten sie Platz 1 in den Billboard Alternative Album, Rock Album und Hard Rock Album Charts sowie den iTunes Rock Album Charts. Die ersten beiden Single „Stone“ und „Hollow“ stürmten auf Platz 1 in den Rock Charts. Das Album „Black Gives Way To Blue“ stieg auf Platz 5 in die Billboard Top 200 ein. Die Singles „Check My Brain“ und „Your Decision“ schossen auf Platz 1 und erhielten zwei Grammy Nominierungen. Nebenbei gab es Lobeshymnen vom Rolling Stone, USA Today, Spin, Pitchfork, Seattle Times, Consequence Of Sound, Q und vielen anderen.

Im Laufe ihrer unglaublichen Karriere wurden ALICE IN CHAINS mehrfach für den Grammy nominiert, haben weltweit über 30 Millionen Alben verkauft und begeistern Millionen Fans rund um den Globus. ALICE IN CHAINS sind eine der erfolgreichsten und einflussreichsten US-Rockbands aller Zeiten.

ALICE IN CHAINS live: