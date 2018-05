Die Metal-Fans der ganzen Welt kommen dieses Jahr auf ihre Kosten: Spinal Tap-Tieftöner Derek Smalls überrascht mit seinem ersten Soloalbum „Smalls Change (Meditations Upon Ageing)“, welches am 13. April weltweit digital bei Twanky Records / BMG veröffentlicht wurde. Die CD und LP Veröffentlichung erfolgte kürzlich (am 04.05.18). Unterstützt wird der Kult-Bassist von einem spektakulären Allstar-Aufgebot, denn für sein Album holte er sich u.a. Joe Satriani, Chad Smith, Donald Fagen, Dweezil Zappa, Steve Vai und Rick Wakeman mit an Bord.

Der Weg des Rock war schon immer ein selbiger – nämlich im wahrsten Sinne des Wortes steinig. Niemand ließe sich wohl als besserer Beweis für diese These heranziehen, als Derek Albion Smalls, der dieser Tage seinen 75. Geburtstag feiert. Und das mit seiner Rückkehr als alter/ neuer Fixstern am Rock-Firmament.

Bei einem Spaziergang im seinerzeit noch zwielichtigen SoHo entdeckte Derek im Jahr 1967 eine Kleinanzeige auf einem Laternenmast, in der ein Bassist gesucht wurde. Er bewarb sich sofort, als sich herausstellte, dass Ronnie Pudding gerade die Band Spinal Tap verlassen hatte, da ihre erste Single „Gimme Some Money“ knapp den Einstieg in die Charts verfehlte. Spinal Tap sind schon lange Geschichte. Doch in seinem Soloalbum lässt Derek die alten Zeiten wieder aufleben:

„Smalls Change“ ist eine mal eindringliche, mal wütende Reflexion über das Älterwerden, den Lauf der Zeit und natürlich alles, was laut ist. Smalls selbst beschreibt sein Album als „irgendwo zwischen `Rage Against The Dying Of The Light` und der eigenen Suche nach dem Licht.“ Mit „It Don’t Get Old“, bei dem Peter Frampton und Waddy Wachtel mit vertreten sind, veröffentlicht Derek Smalls sein zweites Musikvideo. Den Song kommentiert Derek Smalls in seiner ganz eigenen Weise: „Leben ‚on the road‘, eine endlose Reihe an sinnlosen Begegnungen. Was könnte besser sein?“

