SEEED sind international bekannt für geballte Energie, Euphorie und Stimmungsexplosion auf wie vor der Bühne. Doch was ist das besondere des Berliner Elfers? Wahrscheinlich der gut gelungene Mix aus Dancehall, Reggae, Dub Ska und Hip Hop, mit dem SEEED in den letzten Jahren andere Bands aus ähnlichen musikalischen Gefilden in die Schranken verwiesen.

Nachdem ihr Debütalbum „New Dubby Conquerors“ im Jahr 2001 für großes Aufsehen gesorgt und den Berlinern zwei Echos als Beste Nationale Newcomer und den Berliner Nachwuchspreis beschert hatte, haben SEEED mit „Music Monks“ (2003), Next! (2005) und „Seeed“ (2012) ihren eigenständigen Reggae-Sound weiterentwickelt. SEEED können auf zahlreiche Touren im In- und Ausland, unter anderem auch in Südafrika, Frankreich, Südamerika und mit Kooperationen mit jamaikanischen Künstlern, zurückblicken. Als exzellente Live-Band haben sie so ihre internationale Fanbase stetig erweitert. Ein Highlight der Band waren sicherlich die drei aufeinander folgenden, ausverkauften Open Air Konzerte in der Berliner Wuhlheide 2013.

Als am 09.05.2018 um 10.00 Uhr der langersehnte Vorverkauf der Seeed Live Tour 2019 startete, gab es bei den Fans kein Halten mehr: innerhalb von 30 Minuten waren mehr als 120.000 Tickets verkauft. Der Ansturm war so groß, dass die Server des deutschen Anbieters CTS Eventim und des österreichischen oeticket innerhalb kürzester Zeit zusammenbrachen.

Die Tickets für die beiden Termine in der Berliner Max-Schmeling-Halle waren erwartungsgemäß zuerst vergriffen. Es folgten innerhalb weniger Minuten die Konzerte in Frankfurt und Hamburg. In Köln und München werden die Tickets extrem knapp, hier sind bereits Zusatzshows in den Verkauf gegangen.

Für alle anderen Termine sind weiterhin Karten erhältlich. Fans der Berliner Band dürfen sich auch auf neues Material freuen: Seeed sind zur Zeit im Studio und arbeiten an neuen Songs.

SEEED | LIVE 2019