SLAYER mit starkem Support auf FINAL WORLD TOUR!

Nachdem sie als eine der brutalsten und aggressivsten Bands in die Geschichte eingingen, ein komplettes Genre prägten und somit zu einem Kultact wurden, an dem sich alle anderen Bands messen mussten, ist es nun soweit: SLAYER verabschieden sich. Nach 37 Jahren, 12 Studioalben, zahlreichen Live-Aufnahmen, Videos und Boxsets, beinah 3000 gespielten Konzerten und zwei Grammy Awards und fünf Nominierungen, einer eigenen Ausstellung im Smithonian Museum und dem Verlust ihres geschätzten Bruders und Gründungsmitglieds ist die Zeit gekommen. Die Ära von SLAYER neigt sich dem Ende zu.

Doch die Band hatte angekündigt, noch eine weitere Welttournee zu machen, um sich bei ihren Fans für all den jahrelangen Support zu bedanken. Nun haben SLAYER die Termine für die letzte Europa-Tournee im Rahmen der Final World Tour 2018 veröffentlicht. In Deutschland spielen SLAYER am 14.11.2018 in Dortmund in der Westfalenhalle, am 24.11.2018 in Freiburg in der SICK-Arena, am 26.11.2018 in Hamburg in der Barclaycard Arena, am 29.11.2018 in München in der Olympiahalle, am 30.11.2018 in Erfurt in der Messehalle und am 02.12.2018 in Berlin in der Mercedes-Benz Arena.

