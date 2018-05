QUELLE » BMG

ARTIST » Max Giesinger

LABEL » BMG Rights Management

BMG

Wohl jeder hat diesen Gedanken schon einmal gehabt, an einem dieser grauen Tage, an denen man das Gefühl hat, alles schon zu kennen, nicht vom Fleck zu kommen, gefangen zu sein in den Routinen. Dann schaut man nach oben in den Himmel, sieht die Flugzeuge und denkt sich: Wie wäre es jetzt in einem davon zu sitzen, unterwegs zu sein, egal wohin, Hauptsache weg von hier?

„Legenden“, die neue Single von Max Giesinger, beginnt mit diesem Gedanken. „Ich kenne ihn nur zu gut“, sagt er. „Selbst, wenn das Leben gut läuft, gibt es doch diese Sehnsucht den Aufbruch zu wagen, neue Orte zu erkunden, die eigene Geschichte noch einmal neu zu schreiben.“ Wohin die Reise geht, ist offen. Doch das eigentliche Ziel ist klar, das macht der Refrain deutlich: „Wir suchen den Moment, wo alles stimmt/ Wir für einen Augenblick Legenden sind.“ Dieser Trip muss gar nicht mit einem teuren Flugticket verbunden sein. „Es geht in dem Lied auch darum, sich gedanklich auf den Weg zu machen. Sich zu trauen, über den eigenen Schatten zu springen.“ Dabei gehen Melancholie und Aufbruchsstimmung Hand in Hand.

„Legenden“ erschien am 11.05.2018 bei BMG und ist Vorbote des neuen Albums „Die Reise“, das im Winter 2018 erscheinen wird.

Mit der Vorabsingle „Legenden“ sowie dem kommenden dritten Album wird Max Giesinger seine herausragende Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Unglaubliche 92 Wochen lang war sein zweites Album „Der Junge, der rennt“ in den deutschen Top-100, dafür gab es Platin. Die Singles „80 Millionen“ (Platin) und „Wenn sie tanzt“ (Gold) wurden Riesenhits, dazu war Max Giesinger höchst erfolgreich als Live-Künstler unterwegs: Nicht weniger als 170 Shows spielte er im Jahr 2017, das Highlight war im vergangenen Spätsommer das Konzert im Stadtpark Hamburg vor mehr als 5000 Fans – die Live-DVD dokumentiert, wie großartig diese Show war. Der LEA Award 2017 für die beste Tour des Jahres war da mehr als verdient.

Die Single „Legenden“ läutet nun das nächste Kapitel seiner Story ein. Am besten: laut aufdrehen, in den Himmel gucken, nach Flugzeugen Ausschau halten und sich vorstellen, man säße dort an Bord, auf dem Weg in ein Abenteuer, unterwegs, um eine Reise anzutreten, die einen dahin führt, wo man alles andere vergisst – zumindest einen perfekten Moment lang.

Max Giesinger – Live Termine 2018:

18.5. Hilchenbach bei Siegen – Kulturpur

20.5. Lübben – Schlossinsel Lübben

30.5. Bocholt – Bocholter Open Air 2018

2.6. Halle (Saale) – Picknick Open Air 2018

3.6. Reutlingen – Reutlinger Sommer Open Ai

7.-8.6. Kreuzfahrt – Energy Cruise

9.6. Goldbach – Festplatz

14.6. Luxembourg – Rockhal

15.6. Wolfhagen – Kulturzelt

22.6. Pörtschach am See – Ö3 Popzirkus am See

23.6. Künzelsau – Würth open Air

29.6. Freiburg – Messe (Sunrise Avenue)

30.6. Neubrandenburg – Open Air Jahnsportforum

6.7. Kufstein – Festung Kufstein

18.7. Meran – Thermenplatz

21.7. Ansbach – Ansbach Open 2018

26.7. Tüssling – Raiffeisen Kultursommer 2018

27.7. Bruchsal – Schlossgarten

28.7. Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach

29.7. Tettnang – Schlossgarten open Air

31.7. List auf Sylt – Meerkabarett XXL – Sylt.Rocks Open Air 2018

3.8. Steinbach – Naturtheater

11.8. Burg (bei Magdeburg) – Landesgartenschau (Goethepark)

12.8. Damp – Ostseebad Damp

16.8. Kassel – Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe

18.8. Hamburg – Stadtpark Open Air

24.8. Kirchheimbolanden – Fest-Arena

25.8. Burgdorf – Schützenplatz

26.8. Pilsach – Soundhorn Festival

31.8. Weilburg an der Lahn – Festplatz – Pop am Fluss

1.9. Hemer – Sauerlandpark

9.9. Zürich – Dynamo Saal

27.12. Karlsruhe – Tollhaus

28.12. Karlsruhe – Tollhaus

